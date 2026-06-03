Puente reclama al CGPJ que no "proteja" a los jueces que "ensucian el buen nombre" de la justicia "con sus abusos"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no "proteja" a los jueces que "ensucian el buen nombre" de la Justicia "con sus abusos", después de que este órgano reclamara respeto a la independencia judicial frente a la "descalificación" desde "altas instituciones del Estado".

Así se ha pronunciado el ministro en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, en referencia a la declaración institucional que aprobó la Comisión Permanente del CGPJ en la que ha mostrado su preocupación "por las manifestaciones que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley" de distintas "actuaciones judiciales".

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Estas manifestaciones, continúa el CGPJ, "contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho". Y sostiene que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de derecho".

Para el ministro de Transportes, el Poder Judicial "está sometido a la crítica, como el resto de poderes", al tiempo que ha advertido que "quien socava las instituciones es quien formando parte de ellas las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley". "Entre esos fines no está derribar gobiernos", ha indicado.

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Dicho esto, Puente ha insistido en que "criticar actuaciones concretas" de la justicia, como él hizo con los investigaciones al hermano y mujer del presidente, Pedro Sánchez, "no supone cuestionar a la Institución" y ha subrayado que "la inmensa mayoría de los jueces son profesionales serios". "El CGPJ debería pensar más en ellos, y menos en proteger a quienes ensucian el buen nombre de la Justicia con sus abusos", ha concluido.

DENUNCIÓ INTENTOS DE DERRIBAR AL GOBIERNO

El ministro ya pidió dejar que la Justicia aclare los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, pero cuestionó algunas actuaciones que le llevan a ver un intento de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos".

En este sentido se quejó de que un medio de comunicación adelantase la entrada de los agentes de la UCO en Ferraz tras la orden del juez Santiago Pedraz, que se produjo a primera hora del miércoles 27 de mayo, y cuya información, según lamentó, fue utilizada por el Partido Popular en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja de ese mismo día.

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"Lo que no se tiene que esclarecer son los calendarios, las filtraciones, la utilización de una causa declarada secreta por formaciones políticas en la misma sesión de control del Parlamento. Eso no necesita ningún esclarecimiento porque está a los ojos de todo el mundo", protestó.

Además, Puente consideró que las investigaciones judiciales contra la familia del presidente, su mujer Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez, "no se sostienen" y también criticó la condena por revelación de secretos al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como las investigaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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