Al menos un muerto y dos desaparecidos por un derrumbe en un vertedero de Filipinas

Testimonios recogidos por el movimiento político Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) señalan que la empresa International Solid Waste Integrated Management Specialist, Inc. (ISWIMS), responsable de la administración del vertedero en la ciudad de Rodríguez, habría tomado medidas para restringir la difusión de información tras el reciente colapso que dejó un saldo de al menos una persona fallecida y dos desaparecidas. Según publicó Bayan, un recolector de residuos que publicó fotografías del incidente en redes sociales recibió una visita de carácter intimidatorio por parte de la empresa. La organización también denunció que agentes de Policía colaboraron en los intentos por limitar el acceso a los hechos ocurridos en la provincia de Rizal, en el norte de Filipinas.

Tal como informó el medio que cubrió el suceso, las autoridades filipinas comunicaron que el derrumbe registrado durante el fin de semana provocó la muerte de una persona, cuyo cuerpo fue encontrado durante las operaciones de búsqueda y rescate. Los equipos desplegados continúan trabajando para establecer el paradero de otras dos personas reportadas como desaparecidas a raíz del incidente. El alcalde de Rizal, Ronnie Evangelista, indicó que los servicios de rescate están desplegando todos los recursos disponibles para tratar de ubicar y recuperar a las personas que aún no han sido encontradas tras el desastre.

De acuerdo con la información brindada por Evangelista, en un primer momento circuló la versión de que hasta 50 personas podrían estar desaparecidas a consecuencia del derrumbe, cifra que el propio funcionario consideró una “exageración”, rebajando así la estimación sobre la magnitud del número de víctimas implicadas. El movimiento Bayan insistió en que ISWIMS habría ejercido presión sobre quienes intentaron dar a conocer lo sucedido, con respaldo de la fuerza policial local, aunque hasta el momento la empresa no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.

El vertedero donde ocurrió el incidente pertenece a la gestión de ISWIMS, una empresa privada dedicada a la administración de residuos sólidos. El siniestro tuvo lugar en una zona en la que suelen operar decenas de trabajadores informales dedicados a la recuperación y selección de basura, práctica habitual en áreas de disposición final de residuos en Filipinas. Los organismos de emergencia desplegados en la zona realizan tareas de remoción y rastreo entre los escombros, mientras los familiares de los desaparecidos aguardan resultados de los trabajos de salvamento.

Según consignó el medio que reportó sobre el caso, este no es el primer suceso mortal de este tipo registrado en vertederos filipinos. En enero de este año, se reportó el fallecimiento de 36 personas a causa de un derrumbe en un sitio de disposición de residuos en la ciudad de Cebú, específicamente en el vertedero de Binaliw, lo que evidencia precedentes alarmantes en materia de seguridad y gestión de estos espacios en el país. Ambos incidentes reavivaron la preocupación entre activistas y habitantes locales sobre las condiciones laborales y las medidas de prevención de riesgos en este sector.

El caso de Rizal destaca también por las denuncias sobre un posible intento de encubrimiento informativo. La organización Bayan reiteró que tanto la empresa como fuerzas de seguridad buscaron restringir la cobertura de los medios sobre el accidente, una situación que genera cuestionamientos sobre la transparencia y acceso a la información pública en contextos de desastres industriales y laborales. La empresa involucrada, según reportó el medio, tampoco emitió declaraciones respecto a la gestión de la emergencia ni a las acusaciones recibidas hasta el momento.

Mientras continúan las labores de búsqueda en el vertedero situado en la ciudad de Rodríguez, los equipos de emergencia permanecen concentrados en localizar a las dos personas que siguen desaparecidas, en un entorno en el que persisten los temores sobre la estabilidad del lugar y la seguridad de quienes desarrollan actividades laborales manuales en la zona afectada, según detalló el medio informativo.