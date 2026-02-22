Witkoff indica que Trump se pregunta por qué Irán no ha "capitulado" a pesar de la presión militar

La inquietud del presidente estadounidense Donald Trump sobre la falta de respuesta de Irán ante la presión militar desplegada por Washington ha centrado la atención en el análisis de la estrategia estadounidense en la región. Según reportó Fox News, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, expuso que Trump “tiene curiosidad por saber por qué, no quiero usar la palabra capitulado, pero por qué (las autoridades iraníes) no han capitulado. ¿Por qué, bajo esta presión y con la cantidad de poder marítimo y naval que tenemos en todo el mundo, no han recurrido a nosotros para decirnos: no queremos un arma?” Con estas palabras, Witkoff describió el desconcierto del mandatario ante la firme postura del gobierno iraní pese a las crecientes maniobras de presión militar estadounidenses.

El medio Fox News detalló que el Ejecutivo norteamericano aumentó en las últimas semanas su despliegue militar cercano a Irán mediante el envío de dos grupos de ataque liderados por los portaaviones Abraham Lincoln y Gerald Ford. Esta acumulación de fuerzas se produce después del endurecimiento de las posiciones entre ambos países, resultado de rondas de contactos indirectos celebrados en Omán y Suiza. El incremento de la presencia militar refuerza el mensaje de presión de Washington, mientras que el presidente Trump no ha descartado en ningún momento la posibilidad de ejecutar ataques militares contra objetivos iraníes.

La administración estadounidense busca forzar concesiones por parte de la República Islámica, especialmente en el ámbito nuclear. Según consignó Fox News, Trump inicialmente elevó el tono de sus amenazas con motivo de la represión de las protestas recientes en Irán. Posteriormente, modificó el enfoque de sus advertencias y las contextualizó en torno al programa nuclear, que Irán insiste mantiene solamente con fines pacíficos.

Las negociaciones bilaterales no directas han cobrado especial importancia a raíz de la escalada militar y diplomática. Según informó Fox News, a través de estos contactos en Omán y Suiza las partes han buscado establecer canales de comunicación en medio de crecientes tensiones. Pese a la presión militar, Teherán continúa rechazando cualquier tipo de capitulación o aceptación de las condiciones impuestas por Washington, lo que ha generado desconcierto en la Casa Blanca, según expresó Witkoff al medio estadounidense.

La postura inflexible de Irán ante la presión exterior se traduce en la negativa a ceder ante demandas consideradas inaceptables por el gobierno de Hasan Rohaní y otros funcionarios iraníes. El objetivo principal de Washington, de acuerdo con Fox News, es convencer a Irán de limitar su programa nuclear y renunciar al desarrollo de capacidades militares avanzadas. A pesar de la estrategia de presión máxima, los resultados no se han materializado en las concesiones esperadas por Estados Unidos.

La situación actual refleja una tensión sostenida entre ambos países, con el riesgo de una escalada militar en la región del Golfo Pérsico. El incremento del poder naval norteamericano y el establecimiento de contactos indirectos no han brindado avances tangibles en la postura iraní, mientras que el gobierno de los Estados Unidos permanece a la expectativa de un cambio que, por el momento, no se vislumbra cercano, reportó Fox News.