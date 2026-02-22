(Previa) Alavés y Girona se enfrentan por una victoria para alejar el peligro

El Girona FC busca este lunes ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (21.00 horas) una victoria con la que dar continuidad a la de hace una semana frente al FC Barcelona, en una vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports en la que los vitorianos esperan poner tierra de por medio con el descenso.

El triunfo en Montilivi frente a los de Hansi Flick (2-1), con Thomas Lemar y Fran Beltrán remontando el tanto de Pau Cubarsí, permitió al conjunto de Míchel respirar después de tres fechas sin ganar y alcanzar los 29 puntos, que al inicio de la jornada le separaban cinco unidades de los puestos de peligro.

Con la zona europea casi a la misma distancia, a seis, los catalanes, que han cosechado cuatro victorias en sus últimos siete compromisos ligueros, no quieren confiarse y esperan encontrar su mejor cara a domicilio, después de imponerse en tres de sus últimas cinco visitas, todo ante un rival al que ya doblegaron en la primera vuelta con un tanto del ucraniano Viktor Tsygankov (1-0).

Enfrente, el Alavés, que atesora 26 puntos, dos por encima de la zona de quema al inicio de la jornada, esperan reconducir el rumbo perdido desde su eliminación en la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad (2-3). Antes del duelo copero, habían conseguido sorprender al Real Betis (2-1) y al RCD Espanyol (1-2), pero en las dos pasadas fechas cayeron frente al Getafe en casa (0-2) y empataron ante el Sevilla FC (1-1).

En total, dos triunfos de nueve posibles que les dejan en una situación peligrosa, aunque ahora esperan recuperar su fiabilidad al calor de su público, donde han conquistado 18 de las 26 unidades que acumulan hasta el momento.

En los 'gironins', la gran noticia es el regreso del marroquí Azzedine Ounahi, aunque Míchel lamentará hasta siete bajas: la del sancionado Joel Roca, expulsado en el derbi catalán, y las de los lesionados Marc-André ter Stegen, Juan Carlos Martín, Donny van de Beek, Cristian Portu, Alex Moreno y Ricard Artero. El cuadro 'babazorro', por su parte, recupera a Carlos Benavídez y se mantiene pendiente de Ville Koski.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Deportivo Alavés - Girona FC. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00 horas.