Agencias

(Previa) Alavés y Girona se enfrentan por una victoria para alejar el peligro

Guardar

El Girona FC busca este lunes ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (21.00 horas) una victoria con la que dar continuidad a la de hace una semana frente al FC Barcelona, en una vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports en la que los vitorianos esperan poner tierra de por medio con el descenso.

El triunfo en Montilivi frente a los de Hansi Flick (2-1), con Thomas Lemar y Fran Beltrán remontando el tanto de Pau Cubarsí, permitió al conjunto de Míchel respirar después de tres fechas sin ganar y alcanzar los 29 puntos, que al inicio de la jornada le separaban cinco unidades de los puestos de peligro.

Con la zona europea casi a la misma distancia, a seis, los catalanes, que han cosechado cuatro victorias en sus últimos siete compromisos ligueros, no quieren confiarse y esperan encontrar su mejor cara a domicilio, después de imponerse en tres de sus últimas cinco visitas, todo ante un rival al que ya doblegaron en la primera vuelta con un tanto del ucraniano Viktor Tsygankov (1-0).

Enfrente, el Alavés, que atesora 26 puntos, dos por encima de la zona de quema al inicio de la jornada, esperan reconducir el rumbo perdido desde su eliminación en la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad (2-3). Antes del duelo copero, habían conseguido sorprender al Real Betis (2-1) y al RCD Espanyol (1-2), pero en las dos pasadas fechas cayeron frente al Getafe en casa (0-2) y empataron ante el Sevilla FC (1-1).

En total, dos triunfos de nueve posibles que les dejan en una situación peligrosa, aunque ahora esperan recuperar su fiabilidad al calor de su público, donde han conquistado 18 de las 26 unidades que acumulan hasta el momento.

En los 'gironins', la gran noticia es el regreso del marroquí Azzedine Ounahi, aunque Míchel lamentará hasta siete bajas: la del sancionado Joel Roca, expulsado en el derbi catalán, y las de los lesionados Marc-André ter Stegen, Juan Carlos Martín, Donny van de Beek, Cristian Portu, Alex Moreno y Ricard Artero. El cuadro 'babazorro', por su parte, recupera a Carlos Benavídez y se mantiene pendiente de Ville Koski.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Deportivo Alavés - Girona FC. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00 horas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fani Carbajo a punto de pasar por quirófano: "Me tienen que quitar una parte del útero"

Fani Carbajo a punto de

Los Gemeliers denuncian una agresión a la salida de una discoteca en Madrid

Fuentes policiales confirmaron que los hermanos Olmedo presentaron una denuncia tras sufrir insultos, agresiones físicas y el uso de gas pimienta al abandonar un local madrileño este fin de semana, iniciándose ya investigaciones para identificar a los responsables

Los Gemeliers denuncian una agresión

Israel retira a su equipo de bobsleigh después de que uno de sus miembros fingiese estar enfermo

Un atleta israelí confesó haber simulado una dolencia para facilitar un reemplazo en la competencia de bobsleigh masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, lo que llevó a la exclusión inmediata del equipo por parte del Comité Olímpico local

Israel retira a su equipo

Incautadas más de 1,1 toneladas de cocaína en Bolivia

Autoridades bolivianas informaron sobre un amplio operativo contra redes ilícitas en Cochabamba, donde se destruyeron laboratorios, pistas utilizadas por criminales y toneladas de insumos, afectando significativamente las finanzas y capacidad logística de grupos dedicados al tráfico de drogas

Incautadas más de 1,1 toneladas

Dos detenidos y cuatro heridos en altercados en el interior de El Sadar tras el Osasuna-Real Madrid

La intervención policial en el estadio generó una situación tensa la noche del sábado, dejando a varias personas lesionadas y provocando investigaciones internas por parte del club, que lamentó las escenas de pánico tras el partido de LaLiga

Dos detenidos y cuatro heridos