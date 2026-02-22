Agencias

Pepe Álvarez (UGT) alerta del avance de la extrema derecha y reivindica el papel del sindicalismo

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha alertado este domingo en Mieres del "riesgo real" que supone el avance de la extrema derecha tanto en España como en el resto del mundo, con "tiranos" como Víktor Orbán en Hungría o Donald Trump en EEUU, que "están copando el mundo".

Durante el tradicional homenaje al fundador del SOMA, Manuel Llaneza en Mieres, Álvarez ha subrayado la necesidad de explicar a los jóvenes que muchos de los derechos laborales y sociales actuales "fueron conquistados gracias a la acción sindical durante décadas" y que estos dirigentes, asegura, quieren recortar.

"Creo que sería bueno que, sobre todo los jóvenes pensando en su futuro, piensen que el trabajo que hoy tenemos de 40 horas máximas legales se puede convertir en 12 horas diarias", ha indicado, asegurando que este tipo de derechos ya se están tratando de recortar en otros países como Argentina. "Es lo que nos anuncian que van a hacer aquí", ha dicho, recordando además que en 2011, cuando el PP llegó al Gobierno con Mariano Rajoy, "lo primero que hizo fue recortar derechos".

Álvarez también se ha referido a la situación política europea, expresando su esperanza de que el pueblo húngaro "dé una alegría" a Europa poniendo fin al mandato de este "tirano" que, a juicio del líder de UGT, es "un infiltrado en la Unión Europea para intentar destruirla como lo quiere hacer el presidente Trump".

En el plano asturiano, el líder sindical ha reclamado que se cumplan "todos los compromisos" adquiridos con Asturias, especialmente en lo relativo a la descarbonización, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media y la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

DARDO AL DIPUTADO ASTURIANO DE VOX JOSÉ MARÍA FIGAREDO

Álvarez se ha referido también a la polémica surgida esta semana en el Congreso de los Diputados por el supuesto uso "fraudulento" del permiso de paternidad por parte del diputado de Vox por Asturias, José María Figaredo. "Votaron en contra y lo usan no para atender a sus hijos, que es para lo que es el permiso, sino para trabajar, para no tener que ir a votar al Congreso de los Diputados".

Ha asegurado que la familia Figaredo es una de las familias que "se enriquecieron" y "abusaron de los recursos naturales" en Asturias, yéndose luego a "vivir a Madrid" y sin dejar nada en Asturias. "¿Y ahora vienen a pedirnos el voto disfrazados de qué?", se ha preguntado. Figaredo, ha dicho, "es un representante de esta burguesía traidora que solo ha servido a Asturias para expoliarnos todo y dejarnos sin nada".

CONDENA A LOS ASESINATOS MACHISTAS

Por otro lado, el líder sindical se ha referido a los últimos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en España, asegurando que "la extrema derecha tienen las manos manchadas de sangre" y son "corresponsables de los asesinatos que se producen" porque "no los condenan".

"Quien les da amparo, quien da cobijo a estos asesinos, son la extrema derecha en nuestro país, y todavía no les he oído una condena firme", ha remarcado, para después afirmar que "la extrema derecha solo va a traer odio, división, falta de libertades, e imposibilidad de defender lo nuestro".

A las filas de UGT les ha pedido su "implicación" para luchar contra la violencia machista. "Todos y todas tenemos alguna responsabilidad, la tenemos cuando aguantamos según qué tipo de chistes de mal gusto" o cuando no se hace "una acción clara en defensa de la vida".

EuropaPress

