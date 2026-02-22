Agencias

Ortega Cano y su hermana, impactados por la sorpresa de Gloria Camila en su 30 cumpleaños: "Espectacular"

La hija del diestro sorprendió a todos durante la celebración de su aniversario con una coreografía inesperada junto al bailarín Abel Gil, emocionando a familiares y amigos en una noche llena de recuerdos y momentos únicos

El cambio de vestuario durante la fiesta de cumpleaños de Gloria Camila sorprendió a los asistentes, ya que la homenajeada desarrolló una coreografía junto al bailarín Abel Gil. Según informó el medio que cubrió el evento, la celebración reunió a familiares y amigos en el restaurante Fortuny, en la ciudad de Madrid, en un ambiente inspirado en la década de los cincuenta.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Gloria Camila, hija del torero Ortega Cano, organizó personalmente la velada, rompiendo con la tradición donde los protagonistas del cumpleaños suelen ser las personas que reciben sorpresas en este tipo de celebraciones. En esta ocasión, fue la propia homenajeada quien decidió preparar diferentes momentos especiales que captaron la atención de los asistentes.

El evento incluyó servicios de comida y bebidas para los invitados, así como música en directo. El periodista Iván Reboso ofreció detalles sobre el desarrollo de la fiesta y relató que, tras la primera parte del festejo, Gloria Camila tomó el protagonismo con una coreografía preparada junto a Abel Gil, bailarín con experiencia en programas de talento. Esta actuación generó reacciones de asombro tanto entre los invitados como entre los seguidores en redes sociales que tuvieron acceso a imágenes del momento, según detalló el medio.

El talento de Gloria Camila en la pista de baile ya había tenido visibilidad anteriormente debido a su participación como invitada en el programa “Mira quién baila”. Para la presentación en su aniversario, eligió compartir la coreografía con el mismo compañero con quien había trabajado en televisión. Abel Gil es conocido por su participación junto a Bárbara Rey en la última edición del mencionado concurso, lo cual aportó notoriedad a la pieza presentada en la fiesta, según consignó el medio.

El impacto de la actuación también se reflejó en las declaraciones familiares. Mari Carmen, hermana de Ortega Cano, calificó el baile de Gloria como una actuación digna de atención y describió el evento como “muy emocionante”. Ortega Cano, por su parte, resaltó la importancia emocional del festejo, especialmente el momento en que bailó junto a su hija al ritmo de “Un ramito de violetas”, interpretada en versión en vivo por el grupo musical anfitrión, detalló el medio invitado.

La atmósfera estuvo marcada por la presencia constante de recuerdos y referencias familiares, con menciones reiteradas a la madre de Gloria Camila, Rocío Jurado, cuyo recuerdo fue una constante durante la celebración de este aniversario especial, resaltó el medio de comunicación. Fotografías de la infancia y momentos familiares resultaron elementos destacados dentro de la ambientación.

Según reportó el medio, el evento fue percibido por los invitados como una conmemoración que fue más allá de la mera celebración del cambio de década, convirtiéndose en un encuentro cargado de significados personales y familiares, donde la protagonista buscó generar instantes memorables para los presentes.

