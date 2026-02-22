Hungría bloqueará las nuevas sanciones de la UE a Moscú hasta que Kiev levante el veto al crudo ruso

El oleoducto Druzhba, considerado el conducto más largo del mundo para el transporte de petróleo, permanece en el centro de tensiones energéticas y diplomáticas tras diversos ataques denunciados por Hungría y Eslovaquia. Según informó el medio, estas acciones han llevado a ambos países a advertir sobre riesgos para su seguridad energética, especialmente a raíz de la decisión de Ucrania de interrumpir el flujo de crudo ruso hacia sus territorios, una medida que afecta directamente a la infraestructura crítica europea y alimenta el actual enfrentamiento político.

El Gobierno de Hungría comunicó que bloqueará el vigésimo paquete de sanciones que la Unión Europea planeaba aprobar como reacción a la decisión de Kiev de vetar el suministro de crudo ruso. El medio consignó que la postura húngara se formalizó a través de un anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, quien precisó en redes sociales: "En el Consejo de Asuntos Exteriores de mañana, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará. Hasta que Ucrania no reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se tomen decisiones importantes para Kiev".

El bloqueo anunciado por Hungría responde a la decisión de Ucrania de cortar el transporte de petróleo a través del Druzhba, situación que también afecta a Eslovaquia. El medio reportó que, de no revertirse la situación, Eslovaquia cortará el suministro de energía de emergencia desde el lunes, en un intento de presionar para reanudar el flujo de crudo. Esta reacción subraya la dependencia de ambos países del petróleo que circula por el Druzhba, vital para sus sistemas energéticos y el abastecimiento general.

Bruselas había previsto la ratificación del nuevo paquete de sanciones, el vigésimo desde el inicio de las represalias europeas por la invasión rusa a Ucrania. Según publicó el medio, en la agenda de la Unión Europea la aprobación de estas nuevas restricciones tenía además un significado especial, ya que este martes 24 se cumplen cuatro años desde el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La paralización de este paquete deja a la UE sin un avance simbólico en la víspera del aniversario.

El trasfondo de este enfrentamiento incluye señalamientos sobre el impacto de los ataques ucranianos contra la infraestructura del Druzhba. Las autoridades húngaras y eslovacas han expresado en reiteradas ocasiones que estos hechos comprometen la estabilidad y la seguridad de sus sectores energéticos, lo que incrementa la presión sobre Bruselas para encontrar una solución que restablezca el flujo de hidrocarburos sin vulnerar las posiciones ucranianas ni los intereses de los Estados miembros.

El medio detalló que la crisis expone las profundas diferencias entre estados miembros respecto a la estrategia frente a Rusia y la guerra en Ucrania. Mientras algunos países impulsan sanciones más duras, otros como Hungría y Eslovaquia buscan salvaguardar sus recursos energéticos y mantener abiertos los canales de suministro de petróleo, priorizando sus necesidades nacionales sobre los intereses comunes de la UE. La situación actual coloca a la Unión Europea ante el reto de equilibrar la presión sobre Moscú con la necesidad de cohesión interna y de protección del abastecimiento fundamental para varios de sus estados miembros.

Según consignó el medio, el cruce diplomático y las amenazas de bloqueo de decisiones acentúan las fracturas dentro del bloque europeo. Las posturas de Hungría y Eslovaquia reflejan preocupaciones inmediatas por la seguridad energética, un factor que lleva a ambos países a condicionar fuertemente su posicionamiento en el consejo europeo y a establecer un nexo directo entre la reanudación del flujo de petróleo y la voluntad de respaldar nuevas sanciones contra el gobierno ruso.

Por otra parte, la suspensión del paquete de sanciones afecta las estrategias colectivas de la UE destinadas a presionar económicamente a Rusia, en un contexto donde la dependencia energética de Europa del crudo ruso sigue representando una variable decisiva. De acuerdo con el medio, cualquier movimiento unilateral en la cadena de suministro del petróleo puede tener repercusiones amplias y complicar la coordinación política entre los países miembros, especialmente ante aniversario de la invasión rusa.

La situación del oleoducto Druzhba, sumada al veto ucraniano, evidencia la compleja interrelación entre intereses nacionales, políticas energéticas y la respuesta política común de la Unión Europea ante la crisis generada por la guerra. El medio subrayó que la decisión del gobierno húngaro de bloquear el paquete de sanciones marca un punto de inflexión en la dinámica interna del bloque y pone de manifiesto la tensión existente entre el imperativo de la solidaridad europea y las necesidades estratégicas particulares de cada estado.