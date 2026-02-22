El Real Madrid bate al Costa Adeje Tenerife y se escapa junto a la Real Sociedad en pelea europea de la Liga F

La diferencia de catorce puntos que separa al Real Madrid del Costa Adeje Tenerife surgió tras un duelo marcado por la superioridad numérica local desde los primeros compases por la expulsión de Yerliane Moreno. Según informó el medio, la jugadora del conjunto canario vio la tarjeta roja a los siete minutos por una falta sobre Linda Caicedo. Este incidente supuso también que la colombiana tuviera que abandonar el terreno de juego, lo que exigió una temprana reorganización en el planteamiento madridista. El Real Madrid consiguió capitalizar la situación y, con goles de Alba Redondo y Filippa Angeldahl en la segunda mitad, sumó una victoria que refuerza su posición en la Liga F.

De acuerdo con la información publicada, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Costa Adeje Tenerife en el Estadio Alfredo di Stéfano fue uno de los duelos destacados de la vigesimoprimera jornada del campeonato doméstico. Tras la expulsión en el minuto siete y la sustitución de Caicedo, el equipo dirigido por Pau Quesada tomó el control del juego y apenas cedió oportunidades a su rival, generando las principales ocasiones de gol durante el resto del encuentro. En la primera mitad, Alba Redondo, que ingresó por Caicedo, estrelló un balón en el poste antes de inaugurar el marcador en el segundo tiempo. Posteriormente, la sueca Filippa Angeldahl amplió la ventaja, sentenciando el encuentro. El resultado sitúa al Real Madrid diecisiete puntos por delante del Costa Adeje Tenerife, que se mantiene en el cuarto puesto, y once puntos detrás de una Real Sociedad consolidada en la pelea europea.

El panorama de la Liga F, según detalló la fuente, continúa con el FC Barcelona liderando la clasificación tras su victoria en Granada. El equipo azulgrana logró imponerse mediante los tantos de Caroline Graham Hansen, desde el punto de penalti, y la joven Aïcha Camara, marcando ambos goles antes de la media hora de juego. El Granada, que venía de sumar dieciséis de los últimos dieciocho puntos, no pudo revertir la situación en casa y se mantiene distanciado de los puestos de cabeza ante un Barcelona sólido en la competición.

La Real Sociedad fortaleció su tercera posición tras vencer por 2-1 al RCD Espanyol en Zubieta. El medio consignó que Lucía Pardo fue la protagonista de la primera parte con dos goles que pusieron en ventaja a las locales. Phoenetia Browne recortó distancias al inicio de la segunda mitad para las catalanas, aunque la Real Sociedad conservó el resultado y aseguró los tres puntos, preparando el terreno para su próximo enfrentamiento directo con el Real Madrid.

El fin de semana también trajo consigo un enfrentamiento destacado en el Estadio Jesús Navas, donde el Sevilla FC superó por 2-1 al Atlético de Madrid. Andrea Álvarez, jugadora guatemalteca, anotó los dos goles sevillistas, el primero desde el punto de penalti y el segundo en el prolongado tiempo añadido de la primera parte. Álvarez también fue expulsada durante el partido, pero su aportación permitió al Sevilla alcanzar al Costa Adeje Tenerife en la tabla. Xenia Pérez descontó para el Atlético de Madrid, que extendió así a cuatro los partidos consecutivos sin triunfo en todas las competiciones.

En la lucha por la permanencia, los últimos tres clasificados sumaron derrotas en esta jornada. Según reportó el medio, el Levante UD, último en la tabla, perdió en su estadio por 1-2 frente al Deportivo ABANCA, que encadena tres victorias seguidas como visitante y encuentra la salvación cercana con veintitrés puntos. El Alhama CF El Pozo, en la penúltima posición, recibió una goleada por 5-0 ante el Madrid CFF, acentuando su delicada situación. Por su parte, el DUX Logroño, antepenúltimo, no pudo aprovechar los tropiezos de sus rivales y cayó por 2-3 frente al FC Badalona Women, manteniendo apenas un punto de ventaja sobre el Alhama y dos sobre el Levante.

La SD Eibar, situada por delante de los equipos en descenso, posee una renta de ocho puntos respecto al corte y fue derrotada al final del derbi vasco ante el Athletic Club. Daniela Agote anotó el gol decisivo en el minuto 98, sellando el triunfo visitante. El medio remarca que la competencia se mantiene intensa tanto en los puestos europeos como en la parte baja de la clasificación, con una diferencia significativa abierta entre los equipos líderes y los que luchan por no perder la categoría.

El seguimiento minucioso de la jornada evidencia la relevancia de los resultados para la configuración de la tabla en la Liga F, con el Real Madrid y la Real Sociedad consolidando posiciones frente a perseguidores que no lograron recortar distancias y un FC Barcelona que mantiene el paso firme hacia el título. Según los datos publicados, la distancia entre los equipos de la parte alta y los de abajo sigue aumentando, mientras descensos y victorias claves en la zona media y baja de la tabla continúan definiendo la campaña actual.