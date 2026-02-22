El campo de detención de Al Hol llega a su fin tras la última evacuación de familiares de Estado Islámico

Fuentes de inteligencia estadounidenses señalaron que, tras el cierre del campo de detención de Al Hol en el noreste de Siria, entre 15.000 y 20.000 personas —muchas con presuntos vínculos con Estado Islámico— se encuentran prófugas dentro del país, sin que las autoridades hayan logrado precisar su paradero. El diario 'Wall Street Journal' publicó esta semana que la desaparición de estos habitantes se produjo en medio de las recientes evacuaciones y los combates que enfrentaron, a principios de año, al Ejército sirio con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Esta situación pone de manifiesto las dificultades en torno al control y seguimiento de quienes residieron durante años en Al Hol, donde, hasta este domingo, permanecían los últimos familiares de miembros de Estado Islámico.

De acuerdo con la información de 'Wall Street Journal' y como detalló también la agencia Europa Press, la evacuación culminante trasladó a aproximadamente 1.000 personas, la mayoría mujeres y niños, al nuevo campamento de Ak Burhan, en las afueras de la ciudad de Akhtarin, situada en la gobernación de Aleppo. La transferencia de supervisión sobre estos familiares ha pasado de las FDS al Gobierno sirio dirigido por el presidente Ahmed al Shara, completando así un proceso complejo de reintegración y repatriación, principalmente a Irak. Gonzalo Vargas Llosa, representante en Siria de ACNUR, acompañó este traslado, como reportó Europa Press, y estuvo presente durante la fase final de la evacuación.

El origen del campo de Al Hol remonta a principios de 2014, cuando Estado Islámico lo utilizó como parte de su mecanismo de control territorial tras la ofensiva relámpago que le permitió avanzar por vastas regiones sirias. Después de que las milicias kurdo-árabes de las FDS expulsaran a los combatientes yihadistas en noviembre de 2015, Al Hol se reabrió en abril de 2016 para recibir a refugiados iraquíes, según publicó Europa Press. A partir de diciembre de 2018 y durante los primeros meses de 2019, tras la captura de Baghuz, el último bastión del grupo yihadista en Siria, la población del campamento se incrementó de 10.000 a cerca de 73.000 personas.

A lo largo de su existencia, Al Hol fue objeto de críticas y denuncias constantes por parte de organizaciones humanitarias internacionales que documentaron condiciones de vida extremadamente duras en el recinto, especialmente para mujeres y niños. Estas denuncias se intensificaron durante la fase de máxima ocupación, según informaron ONG como Save the Children y Human Rights Watch (HRW).

Tras la evacuación, entidades humanitarias advirtieron sobre la incertidumbre que persiste para los evacuados. Save the Children hizo un llamado público durante esta semana para que las personas, en particular los menores que salieron del campamento, reciban apoyo específico para lograr una reintegración adecuada, tanto en Siria como en sus países de origen en caso de ser repatriados. Rasha Muhrez, directora de la organización para Siria, declaró: “El vaciado de Al Hol marca el fin de un sitio físico, pero no el fin de la responsabilidad. Los niños que han abandonado el campamento deben recibir apoyo para reintegrarse adecuadamente a la sociedad, con acceso a servicios de protección infantil, ya sea en Siria o, si son repatriados, en sus países de origen”, citó Europa Press.

Human Rights Watch también señaló los riesgos que enfrentan cerca de 6.000 detenidos trasladados a Irak en vuelos operados por el Ejército de Estados Unidos. La organización alertó que estos exresidentes, acusados de vínculos con Estado Islámico, se encuentran bajo amenaza de arrestos, juicios sin las garantías procesales necesarias, desaparición forzada, torturas, maltratos y posibles ejecuciones. Europa Press reportó las palabras de Sarah Sanbar, investigadora sobre Irak de HRW: “Independientemente de su afiliación o presuntas acciones, estos detenidos han permanecido recluidos durante años sin el debido proceso, y ahora se encuentran recluidos en otro país sin las debidas garantías”.

La historia judicial reciente en Irak no ofrece certidumbre. Según HRW, durante los grandes procesos por terrorismo realizados entre 2018 y 2019, miles de acusados no recibieron asesoría legal y fueron sentenciados en juicios de apenas diez minutos, basados en testimonios de informantes anónimos o confesiones catalogadas como obtenidas bajo tortura. Un número considerable recibió condenas a muerte.

Mientras tanto, las autoridades sirias enfrentan la interrogante principal sobre el destino de más de 20.000 exhabitantes de Al Hol desaparecidos en medio del desmantelamiento y el caos de los combates recientes. De acuerdo con El 'Wall Street Journal', fuentes del Gobierno sirio responsabilizaron a las FDS de la situación, argumentando que, durante la ofensiva de enero, abandonaron el campamento y dejaron las instalaciones desprotegidas durante un periodo prolongado, obstaculizando asimismo los esfuerzos del Ejército sirio para recuperar el control y restablecer la seguridad. La versión kurda difiere: justificaron la retirada como consecuencia de la negativa internacional a prestar apoyo, dado el tamaño y la complejidad de gestionar lo que, en su momento, funcionó como una auténtica ciudad de tiendas de campaña. Añadieron que, para facilitar el desmantelamiento, parte de estas instalaciones fueron incendiadas.

Este panorama revela la magnitud del desafío humanitario y de seguridad que implica el cierre del campo de Al Hol, no solo para Siria e Irak, sino también para la comunidad internacional involucrada en la repatriación, atención y reintegración de quienes permanecieron durante años bajo detención, sin acceso pleno a derechos fundamentales ni vías claras de reinserción.