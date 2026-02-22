Cuatro detenidos por desórdenes públicos en el encuentro de 'therians' en Barcelona este sábado

Las autoridades efectuaron la detención de tres jóvenes menores de edad y un adulto durante la dispersión de una concentración que reunió a integrantes del colectivo 'therian' en el área del Arc de Triomf de Barcelona. El evento congregó a aproximadamente 3.000 personas que se identifican con animales, según información proporcionada por los Mossos d'Esquadra y consignada por Europa Press. Estos arrestos sucedieron después de que se registraran varios incidentes tras la intervención policial para desalojar a los participantes del lugar.

Según reportó Europa Press tomando como fuente a los Mossos d'Esquadra, el encuentro tuvo lugar este sábado por la tarde y ocasionó que la Guàrdia Urbana de Barcelona solicitara la presencia de patrullas adicionales de la policía catalana para gestionar la situación ante el elevado número de asistentes. Durante el operativo para disolver la concentración, se produjeron altercados entre algunos de los asistentes y los agentes de las fuerzas de seguridad.

Fuentes policiales detallaron que el operativo terminó con el arresto de tres chicas menores de edad, efectuado por los Mossos d'Esquadra, y una detención más a cargo de la Guàrdia Urbana. Según relató Europa Press, los incidentes se intensificaron cuando un grupo de asistentes inició lanzamientos de objetos y se produjeron choques con los cuerpos policiales encargados de mantener el orden.

El objetivo de la concentración era reunir a personas que, dentro del colectivo conocido como 'therian', manifiestan una identidad vinculada con características de animales, tanto a nivel emocional como conductual. Este grupo ha ganado visibilidad en los últimos años y suele organizar encuentros públicos en distintos puntos.

De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press, los hechos se desencadenaron luego de que la elevada afluencia de personas y el desarrollo de comportamientos que los agentes calificaron como desórdenes públicos motivaran a las fuerzas de seguridad a intervenir. Los altercados incluyeron el lanzamiento de objetos y la resistencia al desalojo por parte de parte de los asistentes, lo que llevó a las detenciones mencionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre posibles cargos a los arrestados o las consecuencias legales que puedan derivarse del caso. Tampoco se ha informado sobre la necesidad de atención médica para alguno de los participantes o agentes implicados en los hechos, según consignó Europa Press.

Al término del operativo, el área del Arc de Triomf fue despejada y las fuerzas de seguridad recuperaron el control de la zona. Las investigaciones sobre lo ocurrido siguen a cargo de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana, conforme a lo comunicado por las fuerzas policiales a Europa Press.