0-1. Djené y Januzaj resucitan al Sevilla

Getafe (Madrid), 22 feb (EFE).- La expulsión de Djené Dakonam al filo de la media hora y la entrada de Adnan Januzaj en la segunda parte, marcaron la victoria del Sevilla sobre el Getafe (0-1), que con un tanto de Djibril Sow resucitó, tras tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, y tomó distancia respecto al descenso.

En un duelo muy espeso y de trincheras, los pequeños detalles podían marcar el futuro de los dos equipos. Y estos no fueron otros que la tarjeta roja de Djené y la entrada de Januzaj en el descanso para revolucionar al conjunto hispalense.

La euforia recién adquirida del Getafe -dos victorias seguidas y cuatro partidos sin perder-, recibía en el Coliseum a un Sevilla instalado en una crisis que ya no es noticia sino paisaje.

El último capítulo lo protagonizó el argentino Matías Almeyda, sancionado siete partidos, condenado a ver el choque desde una cabina de radio del estadio del Getafe, como un técnico de otra época castigado a ver el partido detrás de una pecera.

En el banquillo, Francisco Javier Martínez ejerció de delegado plenipotenciario del técnico argentino. Y desde las alturas, Almeyda debió frotarse las manos cuando, al filo de la media hora, Djené vio la roja por una entrada muy fea sobre el tobillo de Suazo. Fue una jugada brusca, de esas que no admiten matices. El árbitro no dudó y echó del campo al jugador togolés.

Ni antes ni después, ocurrió nada digno de memoria. El primer acto fue un páramo. El balón circuló como quien cumple una obligación burocrática, sin alma ni imaginación. El Sevilla, que lleva años perdiendo piezas de talento sin encontrar reemplazo, volvió a exhibir esa carencia en el centro del campo.

Ya no tiene jugadores como Rakitic, Banega o Sarabia -jugadores que pensaban el partido un segundo antes que el resto- y lo que queda es un conjunto esforzado, aplicado, pero huérfano de fantasía.

Casi todo es músculo, casi todo es rigor físico en el cuadro andaluz. También en el Getafe, donde Luis Milla aparece como una 'rara avis', un futbolista con pausa y brújula en medio de tanto despliegue atlético. Pero ni siquiera él pudo poner orden entre tanto envío en largo y tanta segunda jugada. Una isla de talento no basta cuando el océano es tan físico.

Las estadísticas del descanso fueron el mejor resumen del tedio: cero disparos entre los tres palos. El público asistió a un ejercicio de supervivencia más que a un partido de fútbol. Salvo la expulsión de Djené, no hubo nada digno de mención.

En la reanudación, el Sevilla agitó el árbol con cambios: fuera Mendy y Suazo, dentro Ejuke y Januzaj. Después, Carmona por Nianzou. Movimientos hubo, pero la revolución no llegó hasta la entrada de Januzaj, que activó a un equipo anestesiado.

De Carmona fue el primer aviso real, un disparó contra el lateral de la red. Y por su costado, el derecho, Januzaj inició el gol: conectó con Akor Adams con un pase cruzado excepcional. El africano, al primer toque, dio una asistencia muy elegante a Sow, que batió a Soria con un disparo certero desde dentro del área.

Fue su segundo gol consecutivo, el cuarto esta temporada en Liga, y sirvió para dar un golpe casi definitivo al Getafe, que con la entrada de Birmancevic en el último cuarto de hora recibió un último impulso que no se tradujo en nada, pese a un disparo de Satriano que obligó a Odysseas a emplearse a fondo.

Por lo demás, el Sevilla aguantó bien y se llevó tres puntos con los que tomó aire antes de enfrentarse al Betis la próxima jornada. Al final, Djené y Januzaj fueron los dos protagonistas de un encuentro que animaron cuando parecía destinado al empate a nada. Una expulsión y una aparición fugaz, sentenciaron a los hombres de Bordalás e impulsaron a los de Almeyda.

-- Ficha técnica:

0.- Getafe: Soria; Kiko Femenía, Duarte, Abqar (Diego Rico, min. 67), Romero, Juan Iglesias (Liso, min. 67); Djené, Milla, Arambarri (Mario Martín, min. 76); Luis Vázquez (Birmancevic, min. 77) y Satriano.

1.- Sevilla: Odysseas; Azpilicueta, Nianzou (Carmona, min. 55), Gudelj, Salas, Suazo (Januzaj, min. 46); Agoumé, Mendy (Ejuke, min. 46), Sow; Akor Adams (Peque, min. 89) y Maupay (Alexis, min. 80).

Goles: 0-1, min. 64: Sow.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a Juan Iglesias (min. 28) por parte del Getafe y a Nianzou (min. 53) por parte del Sevilla. Además, expulsó a Djené (min. 26) con tarjeta roja directa por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 9.000 espectadores.

Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 22 feb (EFE).- Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, bromeó este domingo sobre su ausencia en el banquillo por sanción durante la victoria de su equipo ante el Getafe (0-1) y dijo que si para ganar tiene que estar fuera, no volverá más a sentarse a ras de césped.

El técnico argentino, sancionado siete partidos tras su expulsión frente al Alavés, cumplió el primero en el Coliseum. Vio el choque desde una cabina de radio y preguntado por si sabe si su club va a hacer algo para intentar reducir su sanción, declaró que ya no piensa en eso.

"Sé que el club se ha movido y se mueve. Realmente ya es un tema que dejé. Ya está. Confío en los chicos que están, confío en Javi Martínez (segundo entrenador del Sevilla) y si para ganar tengo que estar fuera, no vuelvo más. No me modifica nada. Es un tema terminado y por lo menos por mi parte no lo hablo más", declaró.

También habló sobre las sensaciones que tuvo al ver el choque desde la grada: "Se ve otro plano en otra posición. Pero soy entrenador y me gusta estar en el campo. Entreno en el campo, no entreno en una grúa. Si entrenase en una grúa me acostumbraría, pero no me gusta. No lo deseo".

Además, indicó que sabía que el choque ante el Getafe iba a ser complicado y reconoció que "el rumbo" del duelo "cambió" porque su rival se quedó con un hombre menos en el minuto 26 por la expulsión de Djené Dakonam.

"El primer tiempo creo que estuvo sin mucha claridad. El segundo, por los cambios, modificamos el sistema y abrimos el partido. Desde esos movimientos llegó el gol y pudimos hacer otros. Me quedo con la entrega y no es fácil de donde vinimos nosotros, que quedamos con diez en el partido pasado. Esta liga es complicada. Vinimos a buscar los tres puntos y logramos los tres puntos", señaló.

"Después de todo lo que venimos viviendo, lo mínimo que podemos hacer es disfrutar hoy y mañana pensaremos en el derbi (contra el Betis). Hoy disfrutar y volver a casa tranquilos", agregó.

Asimismo, manifestó que los cambios en el descanso y en la segunda parte modificaron el choque y resaltó que se tomaron bien las decisiones con unos jugadores que entraron en el campo "que lo hicieron bien".

"Era un rival duro. El partido pasado le ganó a un equipo que juega 'Champions'. Por eso estamos igualados a puntos. Es muy parejo, pero supimos modificarlo y poder encontrar la victoria", añadió.

Sobre Adnan Januzaj, clave con una actuación importante después de entrar al terreno de juego en el segundo acto, afirmó que espera que pueda seguir "evolucionando en su juego" y que dispute más minutos en lo que resta de temporada.

"Lo ha hecho muy bien y desde que llegué estoy intentado recuperar a este jugador. Tuvo un papel importante en el triunfo y me pongo contento por él", destacó.

Por último, señaló que no le importa donde consigan las victorias, si en casa o fuera, porque lo interesante para el Sevilla son los puntos que sumen para lograr el objetivo de la salvación.

"Es verdad que sumar fuera da un plus. Pero no estamos en condiciones de pensar si es fuera o dentro. Pero cuando se suma de tres, se hacen fuertes los empates. Ese es nuestro camino", subrayó.

Getafe (Madrid), 22 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este domingo, después de caer derrotado 0-1 por el Sevilla, que sin la expulsión de Djené Dakonam en el minuto 26 está convencido de que su equipo no habría perdido.

"Es evidente. No sé si el partido lo habríamos ganado, pero estoy convencido de que perderlo, no lo habríamos perdido. Ha sido muy pronto y en una Liga tan competitiva como esta, con la exigencia y con lo que nos estamos jugando, nos ha hecho muchísimo daño. Aún así, el equipo ha competido, los chicos han dado todo, han sabido sufrir", dijo.

Bordalás afirmó que la derrota "fue una pena" porque el Sevilla generó "una ocasión y poco más" pese a jugar con un hombre más durante 65 minutos.

"Estoy convencido de que con once jugadores en el campo, luego no sabes, el equipo está muy mentalizado, sabíamos lo que nos jugábamos, posiblemente no hubiéramos perdido. No podemos hablar de justo o no justo porque el fútbol tiene estas cosas que influyen en el resultado final", apuntó.

Después de ganar 1-2 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en el choque de la primera vuelta, indicó que no haber encajado otro gol en el Coliseum fue algo muy importante.

"Mucha gente piensa que es lo mismo perder por 1-0 o por 2-0. Ni mucho menos. El golaveraje es muy importante al final del campeonato. Yo he visto no conseguir objetivos por culpa de un gol que ha lastrado. No hemos encajado un segundo gol que nos habría hecho perder el golaveraje", manifestó.

También señaló que había "demasiada euforia" tras las dos victorias seguidas que consiguió el Getafe y recordó que en ocasiones dijo que la Liga iba a ser "un sufrimiento" hasta el final.

"Lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. La igualdad es muy grande. Cualquiera te puede ganar. Da igual la clasificación y el momento en el que esté. Hoy lo hemos podido comprobar. Surgen detalles como la expulsión, que al final nos ha condenado y nos ha hecho perder el partido", explicó.

"Los chicos lo han dado todo. Se han dejado todo. Han competido, lo han intentado y han hecho un esfuerzo increíble. Nos vamos todos tristes porque el objetivo era ganar y como mínimo no perder. Al final no ha podido ser y no solamente la derrota", añadió.

Por último, resaltó que su equipo fue capaz de plantar cara al Sevilla con un hombre menos y declaró que la jugada del gol de Sow "fue una pena" no haberla podido evitar.

"Hemos tenido que ir hacia arriba, intentar arriesgar, ver si éramos capaces de empatar. Hemos tenido una ocasión de Satriano muy buena con una intervención fenomenal del portero del Sevilla. Hemos sacado muchos centros y balón parado. Nos ha faltado acierto", concluyó.