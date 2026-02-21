Agencias

Zelenski aplica sanciones a 225 capitanes de la 'flota fantasma' rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado este sábado un nuevo decreto de sanciones dirigido en esta ocasión contra 225 capitanes de la conocida como 'flota fantasma' rusa que transporta el petróleo ruso para evadir las sanciones impuestas por los aliados de Ucrania.

"Ucrania ha aprobado nuevas sanciones contra los capitanes de los buques implicados en transportar petróleo ruso: 225 capitanes. Vamos a seguir imponiendo sanciones y haciéndolas globales contra cualquiera que ayude a Rusia a ganar dinero para la guerra", ha argumentado Zelenski en su habitual discurso diario vespertino.

La lista de capitantes incluye a ciudadanos de once países, incluidos Rusia, India o Filipinas que habrían capitaneado buques en el mar Negro, el mar Rojo o el mar Báltico para transportar petróleo ruso.

Un segundo paquete de sanciones menciona a 46 ciudadanos rusos, dos iraníes y 44 empresas rusas que colaboran con el "complejo militar-industrial" ruso, informan medios ucranianos.

Estas empresas suministran, fabrican o reparan material para las Fuerzas Armadas rusas para la fabricación de misiles balísticos y de crucero, drones de ataque o de reconocimiento o armas cortas y munición.

En el caso de los dos ciudadanos iraníes estarían vinculados a la Emrpesa Industrial Iraní de Fabricación de Aviones que desarrolla y produce los drones Shahed.

