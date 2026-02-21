Agencias

Venezuela anuncia amnistías a 379 presos políticos con vistas a su excarcelación en las próximas horas

Guardar

El Gobierno venezolano ha anunciado la admisión a trámite de medidas de amnistía para 379 presos políticos cuyas excarcelaciones, según ha podido verificar la ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de encarcelados en el país, están ocurriendo desde hace unas horas.

El anuncio inicial ha sido realizado esta madrugada por el diputado y presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, en declaraciones a la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV).

"Me acaban de informar tanto desde el Tribunal Supremo como desde el Ministerio Público que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía", ha informado Arreaza en plena entrevista.

"En total se trata de 371 (amnistías) en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y una en Monagas. En total son 379 personas que deben ser excarceladas, amnistiadas entre la noche (del viernes) y la mañana (del sábado)", ha indicado.

Esta mañana, el director y vicepresidente ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha confirmado que desde la organización se está verificando "que durante la noche de ayer y madrugada de hoy se están materializando las primeras liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía", por ahora sin dar más detalles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ONG españolas denuncian un mercado negro que cobra a migrantes hasta 500 euros por padrón

Infobae

La SENEP alerta de que hasta un 40% de los casos de encefalitis pediátricas no tienen una causa identificada

Hasta cuatro de cada diez menores con encefalitis no reciben atención específica, advierten expertos, debido a la falta de causas identificadas, lo que refleja la urgencia de ampliar investigación, mejorar el diagnóstico y garantizar recursos especializados para estos pacientes

La SENEP alerta de que

Más de 213.000 personas tuvieron abortos seguros en Colombia desde su despenalización

Infobae

Detenido un obispo de la Iglesia Anglicana acusado de agresiones sexuales reiteradas

Detenido un obispo de la

La Liga Árabe denuncia que el embajador de EEUU en Israel defiende una expansión regional israelí

La Liga Árabe denuncia que