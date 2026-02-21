Un ataque de hombres armados deja al menos 50 muertos y varios secuestrados en el noroeste de Nigeria

Un nuevo ataque de hombres armados en el noroeste de Nigeria ha dejado al menos 50 muertos y un número todavía no concretado de secuestrados en el estado de Zamfara, escenario de constantes asaltos de los llamados "bandidos", grupos criminales especializados en el secuestro, el robo y la extorsión.

"En un principio contabilizamos 41 cuerpos (pero) las informaciones recibidas después de la oración de la tarde muestran que el balance ha aumentado a más de 50", ha explicado un portavoz de las autoridades locales, Hamisu Faru, citado por la emisora alemana DW.

El ataque ocurrió en la madrugada del jueves al viernes en la localidad de Dutsin Dan Ajiya, donde llegaron decenas de hombres en motocicletas, bloquearon las entradas y las salidas, y procedieron a abrir fuego indiscriminado, según fuentes locales al diario nigeriano 'Punch'.

Un vecino de la localidad ha explicado en declaraciones bajo condición de anonimato que los bandidos portaban armas sofisticadas. "Bloquearon todas las salidas y empezaron a disparar a toda persona que veían (...). Hay mucha gente de la que no sabemos su paradero", ha indicado.

El asalto se prolongó hasta altas horas de la madrugada del viernes y durante el mismo decenas de mujeres y niños fueron secuestrados.

Faru ha reprochado la lenta respuesta de las fuerzas de seguridad, que fueron alertadas durante el ataque, pero no se presentaron en el lugar. "Nos pusimos en contacto con las autoridades responsables del apoyo aéreo y se envío un avión. Les dimos información en tiempo real. Dijeron que avistaron a los atacantes y que estaban siguiéndolos", ha apuntado.

"Les seguimos dando información hasta las 3.30 horas, pero el avión no neutralizó a nadie. Los bandidos pudieron entrar y salir", se ha lamentado.

Muchos de los habitantes de la zona han huido después de que los atacantes destruyeran las reservas de alimentos. "La gente huye. No queda comida. Todo ha ardido. Han secuestrado a más de 30 o 40 mujeres y se las han llevado al bosque", ha asegurado otro vecino de la zona.

La masacre en Zamfara eleva a más de 80 los muertos en ataques ocurridos desde el miércoles en el noroeste de Nigeria después de que ese día otro ataque de la misma naturaleza dejara 33 ganaderos muertos en el estado de Kebbi.