Rescatados cuatro jóvenes tras caer y quedar colgados en una ladera helada del pico Peñalara, en Segovia

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro jóvenes, tres adolescentes y un menor de edad, que habían caído por la ladera norte del pico Peñalara, en Segovia, y tuvieron la suerte de que uno de ellos pudo frenar al grupo con un piolet, por lo que quedaron colgados sin poder moverse y evitaron una caída por la ladera de cerca de 300 metros.

El aviso alertaba de que los cuatro jóvenes habían quedado bloqueados en una pendiente helada tras sufrir una caída y no podían progresar ni descender, han informado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los especialistas, tras conseguir llegar a los jóvenes y comprobar que todos se encontraban conscientes, aunque con principio de hipotermia y uno de ellos en shock, iniciaron maniobras técnicas con instalación de cuerdas en el hielo para garantizar un descenso seguro.

El operativo se desarrolló en condiciones especialmente adversas, con presencia de placas de hielo, bajas temperaturas y un elevado desgaste físico de los afectados, lo que incrementó la complejidad y duración del rescate.

El rescate se prolongó durante varias horas y finalizó de madrugada con la evacuación de los jóvenes a una zona segura, donde fueron posteriormente trasladados a Guadarrama.

La Guardia Civil ha destacado la profesionalidad y preparación de sus efectivos en rescates de alta montaña y ha recordado la importancia de extremar la planificación, el uso de material adecuado y la consulta de la previsión meteorológica ante el actual temporal.

