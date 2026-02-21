Incautadas 17 toneladas de cocaína en una triple operación en México, la Polinesia Francesa y El Salvador

Autoridades de Colombia, México, El Salvador y Francia se han incautado en un solo día de 17 toneladas de cocaína en una triple operación desarrollada en tres puntos del Pacífico, lo que supone una cifra récord, según ha destacado el presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha destacado que la operación se realizó "con inteligencia colombiana".

"Hemos logrado incautar casi 17 toneladas de Cocaína, cerca a la Polinesia francesa, México y El Salvador. Creo que es el mayor decomiso en un solo día de la historia del trafico ilegal de cocaína", ha explicado Petro en redes sociales.

En una primera intervención han sido hallados 6.016 kilogramos de clorhidrato de cocaína y han sido arrestadas seis personas de nacionalidad mexicana en al noroeste de Isla Clarión, México. La droga era transportada en un semisumergible.

En la segunda han sido incautados 4.240 kilogramos de cocaína, sin detenciones, en el sureste de la Polinesia Francesa, y otros 6.600 kilos han sido localizados al suroeste de Bocana El Cordoncillo (El Salvador), donde han sido apresados diez sujetos: cuatro colombianos, un ecuatoriano, tres nicaragüenses y dos panameños.

En este operativo han sido abordados un pesquero, un buque cisterna y una embarcación "multipropósito", según la información publicada por Petro y el Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico (CIMCON) de México.