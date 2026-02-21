Agencias

Hallan sin vida a tres personas tras accidente de helicóptero en el Lejano Oriente ruso

Guardar

Equipos de rescate han localizado los cuerpos sin vida de tres personas en el lugar donde se estrelló a primera hora de este viernes un helicóptero en la región de Amur, en el Lejano Oriente ruso, horas después de que la aeronave desapareciera, según ha informado el Gobierno regional.

El helicóptero 'Robinson R44' había partido la noche del 19 de febrero desde una zona de tala con destino a la aldea de Romni, llevando a bordo a un investigador del Comité de Investigación y al jefe del departamento de Policía del distrito y de la unidad de asuntos juveniles del Ministerio del Interior de Oktiabrski, según la agencia de noticias rusa Interfax. Ambos volvían de supervisar la escena de un accidente anterior en el que había fallecido un trabajador forestal.

La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsia) activó, en colaboración con el Ministerio de Emergencias, un operativo de búsqueda y rescate tras la desaparición de la aeronave. Ha sido gracias a esta acción que ha podido identificarse la ubicación del helicóptero siniestrado y recuperarse los tres cuerpos.

Las autoridades regionales han expresado su pésame a los familiares y allegados de las víctimas y les han transmitido que se están investigando las causas exactas del accidente a fin de esclarecer lo sucedido. Así, de acuerdo con la misma agencia, se ha iniciado una causa penal en virtud del artículo 263.3 del Código Penal ruso, relativo al cumplimiento de las normas de seguridad de tráfico y operación de aeronaves.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La compra de viviendas en España crece un 11,5 % en 2025, la cifra más alta desde 2007

Infobae

Polonia volverá a fabricar y usar minas antipersonas tras salir de la Convención de Ottawa

Infobae

Detenidos dos adolescentes acusados de planear un atentado en la ciudad francesa de Lille

Detenidos dos adolescentes acusados de

WhatsApp lanza el historial de mensajes en grupo para facilitar poner al día a los nuevos integrantes

La aplicación de mensajería incorpora una utilidad que permite a quienes ingresan por primera vez a un chat acceder a las conversaciones pasadas, brindando contexto inmediato y mejorando la interacción entre los usuarios según anunció oficialmente la compañía

WhatsApp lanza el historial de

Nueva Zelanda amplía su lista de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania

El ejecutivo oceánico decidió ampliar represalias incluyendo a decenas de individuos, empresas y embarcaciones, además de reducir el precio máximo del petróleo ruso, buscando presionar económicamente al Kremlin tras el inicio del conflicto armado en 2022

Nueva Zelanda amplía su lista