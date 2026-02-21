El Tercer Sector celebra el Día de las ONG: 120.000 organizaciones, 610.000 empleos y 3,4 millones de voluntarios

El Tercer Sector español, formado por 120.000 organizaciones, genera empleo para cerca de 610.000 profesionales y se apoya en una red de 3,4 millones de voluntarios. Así lo ha puesto de manifiesto la Fundación A La Par con motivo del Día Mundial de las ONG que se celebra el 27 de febrero.

La entidad social quiere poner el foco en la importancia del Tercer Sector, formado por "organizaciones que trabajan cada día en ámbitos tan distintos como la inclusión social, la protección a la infancia, la lucha contra la pobreza, la defensa del medio ambiente o el acompañamiento a los colectivos más vulnerables", a la vez que ha destacado su labor con las personas con discapacidad intelectual.

Y ha destacado el modelo de financiación diverso que permite la supervivencia de las ONG combinando las donaciones privadas de particulares y empresas, subvenciones públicas y proyectos de cooperación internacional. A ello se suman los ingresos procedentes de actividades propias --como la venta de productos o la prestación de servicios sociales-- y, en algunos casos, la gestión de recursos o contratos de servicios públicos.

Precisamente, Fundación A La Par funciona, según ha recordado, como una "gran empresa de casi 500 empleados --un tercio, personas con discapacidad, con un colegio--, un centro de día, centros de formación, viviendas de entrenamiento, instalaciones deportivas y un conglomerado de pequeñas empresas que dan trabajo al colectivo".

Entre sus programas, la entidad ha destacada el de formación y empleo para que jóvenes con discapacidad intelectural pudan llevar una vida independiente combinando educación académica, desarrollo de habilidades sociales y prácticas profesionales.

Otros de sus programas es el de ocio, deporte y vida independiente; apoyo psicosocial y justicia dirigido a garantizar un acceso real a la justicia; el programa de innovación y nuevos proyectos. La entidad entiende la innovación como una forma de generar apoyos más personalizados, accesibles y eficaces, capaces de ampliar oportunidades y reforzar la autonomía de las personas.

Dentro de los nuevos proyectos, la entidad ha mencionado 'Rock A La Par', el grupo de rock formado íntegramente por personas con discapacidad intelectual en el que han estado acompañados por los artistas David Summers y Pedro Andrea.