Cuando no sólo es la capital de España: Madrid también está en Colombia, en Iowa, México o Filipinas

Decir Madrid es hablar del Oso y el Madroño, de 'gatos' y chulapas, de churros y cocido, del kilómetro cero en la Puerta del Sol y de la Puerta de Alcalá, en definitiva, de la capital de España... pero no sólo porque el mismo topónimo se puede encontrar en Colombia, en Estados norteamericanos como Iowa o Nueva York, en México o Filipinas.

Madrid, el nombre de la capital española, tiene una clara herencia musulmana. Las teorías más extendidas sitúan el topónimo en su origen como 'Mayrit' o 'Majerit', que viene de la palabra árabe 'mayra', algo así como 'canales de agua', en referencia a los numerosos arroyos y manantiales que atravesaban la hoy megaurbe.

Fue en el siglo IX cuando comenzó a construirse una muralla musulmana, conocida como 'Mayrit'. Hoy el tramo más importante que sigue en pie se encuentra en el céntrico Parque del Emir Mohamed I, a metros de la Catedral de la Almudena y del Palacio Real.

De ese Madrid español se saltó a otros rincones del planeta, con la colonización española en América o Filipinas como vía de expansión. De ahí que haya un Madrid en Colombia, concretamente en el departamento de Cundinamarca, pero también en México (Estado de Colima) o en Filipinas (Caraga).

Los 3,5 millones de habitantes que la ciudad de Madrid (España) registra contrastan, por ejemplo, con los 2.802 habitantes del Madrid de Iowa (Estados Unidos). Y también se pueden encontrar variantes como New Madrid en Missouri, en pleno Medio Oeste de Estados Unidos.