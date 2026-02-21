(Crónica) Johannes Klaebo logra su sexto oro y el patinaje de velocidad sigue de color 'oranje'

Johannes Klaebo ejecutó un movimiento definitivo en la última vuelta de la prueba de 50 kilómetros con salida en masa y estilo clásico en esquí de fondo, lo que le permitió cruzar la línea de meta con un tiempo de 2:06:44,8, consolidando un podio completamente noruego. Este desempeño no solo sumó una medalla más a su historial, sino que lo inscribió como el primer deportista en obtener seis oros en seis pruebas durante unos Juegos Olímpicos de Invierno, un logro que marca un hito en la historia de estas competencias. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, este resultado tuvo lugar en la decimoctava jornada de los Juegos Olímpicos celebrados en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

El dominio de los noruegos en esta disciplina se reflejó en el podio, donde Martin Nyenget y Emil Iversen completaron el triplete al adjudicarse la plata y el bronce respectivamente. Nyenget finalizó la carrera con un tiempo de 2:06:53,7, mientras que Iversen cruzó la meta tras 2:07:15,5 minutos, luego de un trazado en el que inicialmente permanecieron como líderes junto a Klaebo y mantuvieron un ritmo difícil de seguir por otras delegaciones. Según el medio Europa Press, la prueba, que se desarrolló en las instalaciones de Tesero, demostró el nivel de preparación y la fortaleza del equipo noruego en el esquí de fondo.

En otras competencias destacadas de la jornada, el patinaje de velocidad volvió a proclamar a los Países Bajos como la nación dominante en la especialidad. Tal como detalló Europa Press, el neerlandés Jorrit Bergsma se adjudicó el oro en la final masculina con salida en masa, acumulando 68 puntos. El danés Viktor Hald Thorup ganó la plata con 47 puntos y el italiano Andrea Giovannini se quedó con el bronce tras sumar 21 puntos en la competencia. Por otro lado, Jordan Stolz, representante de Estados Unidos, se posicionó en la cuarta plaza con 10 puntos.

La supremacía neerlandesa también se hizo evidente en la rama femenina del patinaje de velocidad. Marijke Groenewoud ganó la final femenina con salida en masa sumando 60 puntos, superando a la canadiense Ivanie Blondin, quien finalizó con 40 puntos, y a la estadounidense Mia Manganello, que totalizó 20 puntos y se quedó con el tercer puesto. Europa Press relató que estas victorias han prolongado la racha de triunfos de los Países Bajos en el hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno.

En bobsleigh femenino modalidad dobles, Alemania logró imponerse en la prueba gracias al desempeño de Laura Nolte y Deborah Levi, quienes pararon el cronómetro en 3:48,46. Sus compatriotas Lisa Buckwitz y Neele Schuten aseguraron la medalla de plata terminando la prueba en 3:48,99, mientras que el equipo estadounidense conformado por Kaillie Humphries y Jasmine Jones obtuvo el tercer lugar con un tiempo de 3:49,21. El medio Europa Press resaltó la continuidad del dominio alemán en esta disciplina.

El esquí acrobático también vivió finales vibrantes. En la categoría de ‘aerials’ por equipos mixtos, el conjunto estadounidense formado por Kaila Kuhn, Connor Curran y Christopher Lillis se proclamó campeón al alcanzar los 325,35 puntos. El equipo de Suiza, integrado por Lina Kozomara, Pirmin Werner y Noé Roth, consiguió la medalla de plata al obtener 296,91 puntos. El conjunto chino, representado por Mengtao Xu, Xindi Wang y Tianma Li, completó el podio con 279,68 puntos, según reportó Europa Press.

En la modalidad masculina de ‘skicross’, la afición local celebró la victoria de Simone Deromedis, quien conquistó la medalla de oro para Italia. Federico Tomasoni se adjudicó la plata, asegurando un doblete para la delegación anfitriona en la final A, en la que el suizo Alex Fiva finalizó tercero, mientras que el japonés Satoshi Furuno quedó fuera del podio, tal como publicó Europa Press.

El biatlón femenino de 12,5 kilómetros con salida en masa realizado en las instalaciones de Anterselva tuvo a la francesa Océane Michelon como ganadora, deteniéndose en la meta en 37:18,1 minutos. Julia Simon, también de Francia, concluyó en segundo lugar con 37:24,7, mientras que la checa Tereza Vobornikova logró el bronce con 37:25,5. Este doblete francés fue uno de los hechos relevantes del día, según informó Europa Press.

En el torneo femenino de curling, Canadá derrotó 10-7 a Estados Unidos, lo que les permitió quedarse con la medalla de bronce. La final del torneo, que enfrentará a los equipos de Suecia y Suiza, está programada para este domingo a las 11:05 horas en la Pista C del Stadio Olimpico del Ghiaccio, según la cobertura publicada por Europa Press.

Durante esta jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno, las delegaciones de Noruega, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia sumaron nuevos logros en deportes acentuados por la exigencia física y táctica, marcando momentos significativos dentro del calendario olímpico de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.