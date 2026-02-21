Carlos Alcaraz: "No hay mejor sensación que hacer lo que amas"

La autopercepción de crecimiento y transformación personal ha marcado el discurso de Carlos Alcaraz tras conquistar el título en Doha, donde el jugador español expresó que se considera hoy distinto en todos los aspectos al tenista que alcanzó el número uno mundial en 2022. Según informó la ATP en su portal oficial, el deportista de 22 años remarcó que su definición de éxito trasciende la simple obtención de trofeos, enfocándose en el aprendizaje continuo y en disfrutar el proceso de mejora tanto dentro como fuera de la cancha. Este enfoque quedó reflejado después de adjudicarse el ATP 500 catarí, primer título que consigue en ese torneo.

El medio ATP recogió las declaraciones de Alcaraz, quien manifestó estar "muy orgulloso" de su rendimiento en Doha, subrayando la importancia de haber cumplido los objetivos planteados al inicio de la semana. “Siento que el trabajo está hecho ahora mismo, y eso es fantástico. Ha sido una gran semana, dentro y fuera de la pista. Verme cumplir todos los objetivos que me marqué al principio de la semana me hace sentir muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo. Levantar el trofeo en Doha por primera vez es una sensación increíble”, afirmó el tenista español tras imponerse en la final al francés Arthur Fils.

Según publicó la ATP, el murciano extendió su racha invicta en el comienzo de la temporada con un balance de 12 victorias y ninguna derrota, tras lograr también el título del Abierto de Australia. Sobre la final de Doha, Alcaraz explicó que se sintió muy sólido desde el primer momento y que la irregularidad de su rival le permitió mantener el control y dominar los intercambios. "Arthur empezó el partido un poco irregular, cometiendo bastantes errores, y eso me dio confianza para jugar relajado y tranquilo. Me permitió dominar el juego, dominar cada punto. Siempre estuve en buena posición. Como dije, jugué muy sólido, agresivo cuando podía, pasando cuando tenía que hacerlo. Creo que esa mezcla es la que me hace jugar a un gran nivel", detalló.

El tenista remarcó, según recogió la ATP, la importancia de mantener la concentración y mostrar la mejor versión en las finales: "Hoy he jugado un gran tenis. He estado muy concentrado desde el principio para jugar a un nivel muy alto. Creo que las finales son el momento en el que tienes que mostrar tu mejor versión", declaró Alcaraz tras coronarse en Doha. Añadió que su cometido principal es seguir avanzando y perfeccionando su juego: "He jugado genial. He jugado increíble. Ahora toca seguir mejorando, seguir avanzando y seguir en la dirección correcta. Estoy 12-0 y quiero que continúe".

Sobre el significado del éxito personal, Alcaraz compartió otra perspectiva en diálogo con la ATP, valorando el crecimiento interior y el proceso de aprendizaje como elementos tan importantes como el resultado deportivo. “Para mí el éxito es más que levantar trofeos. El éxito tiene que ver con cómo te sientes y cómo te ves a ti mismo. Estoy muy orgulloso y siento que ya tengo éxito porque aprendo de cada partido. Dentro y fuera de la pista estoy aprendiendo de todo, de cada experiencia que vivo", indicó Alcaraz, aludiendo a la experiencia obtenida desde su llegada a Doha como el jugador más joven en completar el 'Grand Slam'.

El deportista murciano destacó la evolución que experimenta en cada etapa y la ambición permanente por superarse. Según consignó la ATP, Alcaraz insiste en que, pese a sus triunfos, siempre encuentra áreas para perfeccionar. "Siempre. Siempre hay margen de mejora. Siempre hay cosas que pulir. Como dije al inicio del torneo o después del primer partido, veo debilidades en mi juego. Intento mejorarlas en los entrenamientos y ser mejor en los partidos", expresó el tenista español.

Además de los aspectos técnicos y deportivos, el jugador subrayó el valor de la pasión por el tenis como motor fundamental de su carrera. "Intento no pensar en nada más que en mí mismo. Y ahora mismo siento que amo jugar al tenis y amo competir. Es momento de disfrutar cada vez que puedo jugar y salir a la pista. Obviamente es mi trabajo, me pagan por jugar, por ir a torneos y por ganar. Pero no hay mejor sensación que hacer lo que amas. Eso es lo que siento. La fama llega con ello, el dinero llega con ello, pero para mí lo más importante es que estoy viviendo la vida que me gusta", aseguró Alcaraz, según reportó la ATP.

De cara a futuras participaciones, el jugador español ya tiene en mente nuevos retos. “En cuanto a objetivos, están los torneos más grandes del mundo: los Masters 1000 y los Grand Slams. El siguiente es Roland Garros. Es un torneo del que tengo grandes recuerdos y experiencias y tengo muchas ganas de jugar allí y hacerlo bien. Antes de eso hay muchos torneos importantes y quiero estar preparado para ellos”, concluyó el murciano, de acuerdo con la información publicada por la ATP.

La temporada de Alcaraz inicia bajo la premisa de superación constante y disfrute personal. Según remarcó el propio protagonista en su diálogo con la ATP, la progresión deportiva no se mide solo con títulos, sino también con la satisfacción de alcanzar metas personales y consolidar una trayectoria con espacio permanente para la mejora. La victoria en Doha representa para el tenista español no solo un logro estadístico, sino también un paso adelante en su desarrollo profesional y humano.