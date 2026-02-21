Agencias

(AMP) Trump sube al 15% los aranceles globales de represalia tras el varapalo del Supremo

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes.

"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%".

El Supremo se pronunció este viernes en contra de los aranceles promulgados en un primer momento por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en lo que supuso la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

En una conferencia de prensa a las pocas horas de la decisión, Trump montó en cólera contra el tribunal y contra los jueces conservadores que se sumaron al dictamen contra sus aranceles, especialmente contra Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nominados por el propio presidente durante su primer mandato.

El caso es que si bien el Supremo invalidó el efecto de los aranceles originales bajo esa ley, Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días.

Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

Como ya denunció cuando impuso los aranceles originales, Trump ha insistido en que estos gravámenes van dirigidos a los países que llevan "estafando durante décadas" a su país, "sin represalia alguna".

Trump tiene ahora un plazo de cinco meses para, como él mismo ha comentado en el mensaje, "determinar y anunciar nuevos aranceles legalmente permitidos" para que "América siga siendo más grande que nunca".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EDF ganó un 26,6% menos en 2025 tras amortización relacionada con una planta nuclear en Reino Unido

La eléctrica francesa reportó una fuerte reducción en su resultado anual debido al impacto financiero relacionado con el retraso y el aumento del costo en el proyecto Hinkley Point C, que ha duplicado el presupuesto inicial y pospuso su arranque hasta 2030

EDF ganó un 26,6% menos

Sonia Bermúdez: "Misa Rodríguez vuelve por méritos propios, la lista se basa en el rendimiento"

El cuerpo técnico de la selección nacional anuncia una convocatoria marcada por el buen momento de varias futbolistas, con énfasis en el seguimiento y elección estricta basada en logros individuales y cambios respecto a listas pasadas

Sonia Bermúdez: "Misa Rodríguez vuelve

El Congreso debate la próxima semana una iniciativa de ERC para garantizar 5% de canciones en catalán en radiofórmulas

La propuesta impulsada por Esquerra Republicana busca modificar la legislación vigente para asegurar presencia mínima de música en cuatro lenguas cooficiales, exigir supervisión oficial e impulsar campañas y ayudas al sector para difundir la diversidad cultural

El Congreso debate la próxima

Ana Alonso: "Teniendo referentes, se consiguen grandes éxitos"

Ana Alonso: "Teniendo referentes, se

Albares afirma que le ha "dolido" ver a una comisaria de la UE en la Junta de Paz de Trump

El jefe de la diplomacia española lamentó que la representante comunitaria acudiera, aunque como observadora, a la reunión en Estados Unidos y recordó la postura oficial comunitaria que respalda una solución de dos Estados en el conflicto palestino-israelí

Albares afirma que le ha