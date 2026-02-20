Zelenski reitera que el "compromiso" de Ucrania con la paz no pasa por mermar su independencia y soberanía

Durante una reciente entrevista concedida a la agencia japonesa Kyodo, Volodimir Zelenski señaló que, pese a que Rusia controla aproximadamente una quinta parte del territorio de Ucrania, el gobierno ucraniano mantiene su disposición para entablar negociaciones de paz dirigidas a poner fin al conflicto. El mandatario remarcó que cualquier intento de diálogo debe excluir propuestas que vulneren la independencia y la soberanía nacional, desestimando así aceptar presiones de Moscú que impliquen la entrega de territorios ucranianos o la imposición de condiciones unilaterales.

Según informó Kyodo, el presidente Zelenski afirmó que Ucrania mantiene su apertura ante “verdaderos compromisos”, aunque dejó claro que estos no pueden suponer sacrificios en la integridad territorial ni en aspectos claves como la protección de las Fuerzas Armadas, la ciudadanía o las futuras generaciones ucranianas. “Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez”, declaró el mandatario, recalcando que la voluntad de Kiev consiste en buscar una solución negociada que respete los principios fundamentales del país.

El medio Kyodo reportó que, durante el intercambio, Zelenski enfatizó que Rusia actúa como fuerza agresora en el conflicto y rechazó que la permanencia de tropas rusas en territorios ocupados se interprete como base legítima para exigir concesiones. “Ellos son el agresor. Todo el mundo lo ha reconocido. Eso no ha cambiado (...) todos reconocen que Rusia es el agresor”, sostuvo el presidente ucraniano en la mencionada entrevista. Esta postura, según Zelenski, es compartida por la comunidad internacional, que identifica claramente a Rusia como parte iniciadora de las hostilidades.

Zelenski también abordó la naturaleza de las demandas provenientes del gobierno ruso, describiéndolas como imposiciones incompatibles con el concepto de negociación real. “Eso es terrorismo. ‘Estoy dispuesto a no matarte, entréganos todo’. Eso no es un compromiso. Es un ultimátum”, denunció el líder ucraniano, quien además insistió en que las condiciones planteadas por Moscú no constituyen bases aceptables para un acuerdo. La posición ucraniana, según detalló Kyodo, apunta únicamente a fórmulas que aseguren la preservación de la soberanía y los valores del país.

En el transcurso de la semana tuvo lugar en Ginebra una nueva ronda de conversaciones en formato tripartito, con participación de delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y una representación internacional. No obstante, según consignó Kyodo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles concretos ni avances significativos respecto al contenido de las discusiones mantenidas durante este reciente encuentro diplomático.

A lo largo de la entrevista reproducida por Kyodo, Zelenski interpeló abiertamente a la parte rusa, preguntando qué tipo de compromisos estarían dispuestos a asumir desde su posición de país que ha iniciado la invasión. El presidente subrayó que Kiev se mantiene en disposición de conversar sobre eventuales acuerdos en compañía de socios clave, como Estados Unidos, aunque descartó someterse a presiones y exigencias por parte del Kremlin, reiterando que “no estamos dispuestos a aceptar ultimátum”.

El escenario actual, según publicó Kyodo, confirma que Ucrania persiste en su reclamo internacional respecto a los términos de cualquier posible acuerdo de paz. La visión expresada por Zelenski durante la conversación con la agencia japonesa apunta a consolidar una postura firme ante la comunidad internacional, en la que las exigencias de respeto al territorio, al pueblo y a la autodeterminación nacional se consideran condiciones innegociables para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.