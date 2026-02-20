Agencias

Xiaomi presentará su serie de 'smartphones' Xiaomi 17 a nivel global el próximo 28 de febrero en Barcelona

Guardar

Xiaomi ha anunciado la presentación oficial de su serie de 'smartphones' buque insignia Xiaomi 17 a nivel global, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de febrero en Barcelona marcando la llegada de los nuevos dispositivos a Europa, con el foco puesto en la fotografía profesional.

Bajo el lema de "Una nueva era fotográfica", la compañía aprovechará los días previos a la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra del 2 al 5 de marzo en la Fira Gran Via en Barcelona, para dar a conocer a nivel internacional su última serie de 'smartphones'.

Concretamente, el evento tendrá lugar el sábado 28 a las 14:00 horas (horario peninsular) y se podrá seguir 'online' en 'streaming' a través de los canales oficiales de Xiaomi, como ha dado a conocer en su web oficial de la presentación y ha compartido a través de una publicación en la red social X.

Así, la compañía dará el pistoletazo de salida a unos días que estarán cargados de novedades para el sector tecnológico, de la mano de su serie Xiaomi 17, que llegará a España compuesta por los modelos 17 y 17 Ultra, este último presentado inicialmente en china a finales del pasado año.

Esta nueva serie tendrá el foco puesto en la fotografía profesional, como es habitual, junto con su socio Leica, que estará presente en sus cámaras. Con todo ello, los usuarios ya pueden acceder a la página oficial desde España para conocer las últimas novedades y reservar sus dispositivos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC asegura que el Gobierno incluirá el catalán como prueba de arraigo en el decreto de regularización de migrantes

La nueva normativa permitirá a quienes residen en España acreditar su integración mediante el dominio de idiomas autonómicos, incorporando el aprendizaje lingüístico al proceso de regularización y fortaleciendo así la dimensión social y cultural de la inmigración

ERC asegura que el Gobierno

Alejandra Rubio reafirma su apoyo incondicional a Carlo Costanzia

Frente a las acusaciones que rodean a Carlo y la tensión familiar, la nieta de María Teresa Campos ha manifestado públicamente que no piensa alejarse de su pareja, reafirmando que mantiene su respaldo absoluto pese a la presión y la controversia

Alejandra Rubio reafirma su apoyo

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Municipios estadounidenses dispondrán de autonomía inédita para adaptar infraestructura de recarga eléctrica, con supervisión técnica, capacitación especializada y apoyo en cumplimiento normativo, gracias a un esquema de modularidad y actualización continua impulsado por inversiones conjuntas de Uber y sus socios tecnológicos

Uber gastará 84,6 millones de

El aeropuerto de Palm Beach (Florida) pasará a llamarse Donald Trump

El aeropuerto de Palm Beach

CoolRooms Hotels y Fundación Integra impulsan la integración laboral de 30 personas en exclusión social

CoolRooms Hotels y Fundación Integra