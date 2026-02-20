Xiaomi presentará su serie de 'smartphones' Xiaomi 17 a nivel global el próximo 28 de febrero en Barcelona

Xiaomi ha anunciado la presentación oficial de su serie de 'smartphones' buque insignia Xiaomi 17 a nivel global, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de febrero en Barcelona marcando la llegada de los nuevos dispositivos a Europa, con el foco puesto en la fotografía profesional.

Bajo el lema de "Una nueva era fotográfica", la compañía aprovechará los días previos a la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra del 2 al 5 de marzo en la Fira Gran Via en Barcelona, para dar a conocer a nivel internacional su última serie de 'smartphones'.

Concretamente, el evento tendrá lugar el sábado 28 a las 14:00 horas (horario peninsular) y se podrá seguir 'online' en 'streaming' a través de los canales oficiales de Xiaomi, como ha dado a conocer en su web oficial de la presentación y ha compartido a través de una publicación en la red social X.

Así, la compañía dará el pistoletazo de salida a unos días que estarán cargados de novedades para el sector tecnológico, de la mano de su serie Xiaomi 17, que llegará a España compuesta por los modelos 17 y 17 Ultra, este último presentado inicialmente en china a finales del pasado año.

Esta nueva serie tendrá el foco puesto en la fotografía profesional, como es habitual, junto con su socio Leica, que estará presente en sus cámaras. Con todo ello, los usuarios ya pueden acceder a la página oficial desde España para conocer las últimas novedades y reservar sus dispositivos.