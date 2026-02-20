Agencias

Tamara Falcó confía la celebración del cumpleaños de su suegra, Carolina Molas, a Ramón Freixá

Dos días después del cumpleaños de Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han tenido otra onomástica en la familia. En este caso la de la otra suegra de la casa, Carolina Molas, que ha cumplido espléndidos años y lo ha celebrado, como no podía ser de otra manera, con uno de sus planes favoritos: un almuerzo con los suyos. No hay nada como compartir mesa y mantel con una madre, unos hijos y una nuera, aunque al parecer también ha habido una sonora ausencia, la de Alejandra Onieva.

Sonriente y con una bolsa de regalo, así llegaba Carolina Molas al restaurante escogido para su comida de cumpleaños. Un lugar que no estaba escogido al azar. El elegido ha sido el de Ramón Freixá, chef con dos Estrellas Michelín y conocido de Tamara Falcó, a quien ya le confió el menú de su 40 cumpleaños. Pero además es uno de los establecimientos de moda y uno de los preferidos de las celebrities, entre ellos Paloma Cuevas y Luis Miguel.

Es de sobra conocida la pasión por el buen comer de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, sibaritas donde los haya, y saben sacarle partido al paladar que tienen visitando los mejores establecimientos de todo el mundo. Y si hay un buen motivo para ello, mejor que mejor. Este viernes la excusa era perfecta. Tras el almuerzo, Tamara Falcó ha querido posar con la homenajeada, encantada tras la celebración durante la que ha recibido numerosos regalos, entre ellos uno de la firma Ferragamo, que le ha llevado la hija de Isabel Preysler.

