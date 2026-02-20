Agencias

Silvestre Dangond y Manuel Turizo unen sus voces en 'El Pacto', un vallenato romántico

Bogotá, 19 feb (EFE).- Los cantantes colombianos Silvestre Dangond y Manuel Turizo lanzaron este jueves 'El Pacto', un vallenato de ritmo lento con el que sellan su primera colaboración y que, según los artistas, busca conectar con oyentes de distintas generaciones.

"Grabar con Manuel fue realmente increíble. Yo siempre había admirado su trabajo y su voz, y tener ahora la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue realmente especial. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata, todo fluyó de manera natural y auténtica", expresó Dangond en un comunicado.

Por su parte, Turizo afirmó que la canción "es un sueño hecho realidad", pues desde hace años veía a Dangond "como un gran referente y un ejemplo enorme para la música colombiana".

"Desde hace mucho tiempo veníamos buscando que esta colaboración se diera, así que me siento emocionado, feliz y profundamente agradecido con él por confiar en mí y por compartir esta canción conmigo. Hicimos esto con mucho cariño, pensando en que la gente conecte y disfrute la música como nosotros la sentimos al crearla", agregó.

'El Pacto', según los artistas, aborda la fragilidad de las promesas que surgen tras una ruptura sentimental y explora la contradicción entre la decisión de terminar una relación y la tentación de mantener a esa persona como un "plan B" emocional.

El tema combina elementos tradicionales del vallenato con una producción contemporánea.

El video musical fue grabado en Miami y en playas colombianas, y muestra a ambos artistas en escenarios costeros y urbanos, con imágenes de atardeceres y recorridos en motocicleta.

Dangond, ganador en cuatro ocasiones del Latin Grammy, y Turizo, nominado a esos premios y con certificaciones de platino en Estados Unidos, suman así una colaboración que refuerza la proyección internacional del vallenato y de la música colombiana en el mercado latino. EFE

