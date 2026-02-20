Rusia anuncia la "neutralización" de un sospechoso de planear un atentado en Stavropol por orden de Ucrania

El intento de atentar contra una oficina estatal destinada a brindar apoyo a militares rusos que participan en la invasión de Ucrania motivó la intervención de las fuerzas de seguridad, que neutralizaron a un ciudadano ruso cuando supuestamente planeaba una acción violenta para una fecha simbólica. Según informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la operación ocurrió en la ciudad de Stavropol, al suroeste del país, y apuntaba a impedir un ataque que buscaba causar daños durante las celebraciones del Día del Defensor de la Patria, conmemoración prevista para el 23 de febrero. De acuerdo con datos oficiales recogidos por el medio que cubrió el suceso, se evitaron víctimas tanto entre la población civil como dentro del propio aparato de seguridad.

El FSB, citado por la agencia que difundió la información, señaló que la persona implicada habría actuado bajo "instrucciones de los servicios especiales de Ucrania". La dependencia de seguridad mencionó que el detenido era presuntamente miembro de una organización terrorista ucraniana considerada ilegal en el territorio ruso. El organismo detalló que el sospechoso recibió órdenes desde Ucrania a través de un canal en la plataforma de mensajería Telegram, lo que según afirmaron, refuerza las alertas sobre el uso de internet y redes sociales como herramientas para reclutar participantes en operaciones de sabotaje dentro de Rusia.

En su comunicado, el FSB describió que el implicado adquirió componentes para armar un explosivo de fabricación casera y ocultó las piezas tras recibir instrucciones precisas de sus contactos en Ucrania. El plan, según el reporte de las autoridades, incluía llevar a cabo el ataque durante los actos públicos por el Día del Defensor de la Patria, una fecha que conmemora a los militares rusos. Las fuerzas de seguridad detectaron movimientos sospechosos el jueves previo al operativo y decidieron actuar de inmediato.

El organismo estatal detalló que en el momento del arresto, el sospechoso opuso resistencia con armas de fuego y fue neutralizado en el intercambio de disparos. El FSB remarcó que no se registraron heridos, ni entre los funcionarios que participaron en la operación ni entre civiles en las inmediaciones. El comunicado oficial insistió en que el hombre habría sido reclutado específicamente para perpetrar el ataque y que la acción formaría parte de una estrategia mayor para afectar infraestructuras y dependencias clave mediante atentados y sabotajes gestionados desde el exterior.

Según consignó el medio original de la noticia, las autoridades rusas reiteraron que continuarán persiguiendo y presentando cargos contra quienes colaboren con estos objetivos. La comunicación del FSB concluyó subrayando que toda persona que facilite o intente ejecutar atentados en colaboración con agentes extranjeros afrontará penas de cadena perpetua, en concordancia con las leyes del país en materia de terrorismo y seguridad nacional. Con esta advertencia, el organismo enfatizó la importancia de intensificar la vigilancia sobre plataformas digitales, ante la sospecha de que grupos extranjeros aprovechan estos medios para intentar reclutar colaboradores y organizar acciones en territorio ruso.