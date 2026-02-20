Agencias

Rego, tras el asesinato de un niño a manos de su padre: "Violencia machista también contra la infancia. Es insoportable"

Guardar

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha condenado el asesinato de un niño de 10 años presuntamente a manos de su padre, este viernes, en Tenerife, y ha lamentado que "cada día, en todas partes" hay casos de "violencia machista también contra la infancia".

"Un hombre asesina a un niño de diez años y deja a su madre en estado crítico. Cada día, en todas partes: violencia machista, también contra la infancia. Es insoportable", ha subrayado Rego en su cuenta de la red social Bluesky.

Así se ha pronunciado después de conocer que un hombre ha matado presuntamente a su hijo de 10 años y ha herido de gravedad a la madre del pequeño durante la madrugada de este viernes.

Los hechos se han producido sobre las 01.00 horas de este viernes, en Tenerife, lugar hasta el que se trasladaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que, al llegar, encontraron al pequeño fallecido. Su madre estaba gravemente herida y se encuentra ingresada en un centro hospitalario de la isla.

Los agentes encontraron al padre del menor con un arma blanca y en el intento de reducirlo, finalmente tuvieron que realizar varios disparos, falleciendo el presunto autor de los hechos.

Desde la Guardia Civil, así como desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ), se expone que en los registros judiciales no consta antecedente alguno de denuncias contra el hombre que presuntamente mató a su hijo y tampoco tenía antecedentes penales. Se investiga como un caso de violencia de género.

EuropaPress

