Rafa Jódar no puede con Taylor Fritz y cae eliminado en Delray Beach

El tenista español Rafa Jódar ha caído eliminado a los octavos de final del torneo Delray Beach Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras perder ante el estadounidense Taylor Fritz en dos sets (7-6, 6-4) en un partido marcado por la solidez en el servicio de californiano, que no concedió ningún set.

Jódar no pudo con un Fritz que mostró una notable efectividad en su primer servicio, logrando un porcentaje de 72% de primeros y 15 puntos directos. Además, el californiano, que mantuvo todos sus turnos de saque a excepción del primero del partido, haría buenos dos 'break' para lograr el triunfo. Así, se le sigue resistiendo la ronda de cuartos de final a Jódar, que a pesar de ello está firmando un inicio de año brillante.

El madrileño arrancó el partido con un parcial de 2-0 a favor, pero la reacción de Fritz sería inmediata, consiguiendo un 'contra break'. A partir de ahí, el partido cambiaría, con el californiano mostrándose muy seguro con el saque, por lo que el set se definiría en la muerte súbita. Ahí, Fritz hizo valer su experiencia y acabaría cerrando la manga por 7-4. En el segundo parcial, Fritz asestaría el golpe definitivo al encuentro con un solitario 'break' en el décimo juego (6-4).