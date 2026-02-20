Agencias

Plus Ultra tendrá cinco frecuencias semanales con Caracas (Venezuela) a partir de julio

Plus Ultra Líneas Aéreas reforzará sus operaciones a Caracas (Venezuela) de forma progresiva después de reanudar la ruta el próximo 3 de marzo, llegando a alcanzar las cinco frecuencias semanales desde sus bases de Madrid y Tenerife para el mes de julio.

Así, a partir del 1 de abril, la compañía operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Caracas --martes, jueves y sábado-- a la que suma otra más, desde Tenerife, los domingos.

Con el inicio del mes julio, Plus Ultra aumentará a cinco sus vuelos a Caracas, cuatro desde Madrid --lunes, martes, jueves y sábado--, más la frecuencia semanal desde Tenerife.

La compañía dejó de volar al país latinoamericano el 23 de noviembre de 2025, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de su homóloga europea EASA. Poco después, las autoridades venezolanas de navegación aérea revocaron las licencias para operar a todas las líneas aéreas españolas.

A partir de ese momento Plus Ultra puso en marcha diversas alternativas para cumplir sus compromisos comerciales con los pasajeros afectados por la cancelación de operaciones, tales como cambio de fechas, devolución de billetes y, finalmente, el reforzamiento de la ruta a Cartagena de Indias para conectar con un operador local que facilitara la llegada a Caracas.

Plus Ultra destaca que "desde el primer momento la prioridad fue dar todas las opciones posibles al pasajero demostrando una gran agilidad logística y un fuerte compromiso con el cliente en unas circunstancias especialmente complicadas".

Con la reactivación de los vuelos a Venezuela, Plus Ultra suma cinco rutas regulares en América del sur: Buenos Aires, Lima, Bogotá, Cartagena de Indias y Caracas. Además, la línea aérea opera en más de veinte países de América, Europa, África y Asia con sus divisiones de negocio de carga, chárter y ACMI.

