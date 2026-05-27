KuCoin Feed lanza su versión 3.0 para recompensar la participación activa y las contribuciones de creadores

PR Newswire

PUBLICIDAD

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 27 de mayo de 2026

El nuevo Centro de recompensas para creadores, el portal "Publicar para ganar", las herramientas de creación y las funciones de creadores verificados ayudan a enriquecer el contenido de la comunidad y permiten que el trading social vaya más allá del seguimiento pasivo

PUBLICIDAD

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KuCoin, plataforma de criptomonedas líder a nivel mundial basada en la confianza, anunció KuCoin Feed 3.0 y presenta el Centro de recompensas para creadores además de una serie de funciones mejoradas que se diseñaron para premiar la participación activa, fortalecer la visibilidad de los creadores y enriquecer el contenido sobre criptomonedas impulsado por la comunidad. La actualización incluye una estación de tareas de "Publicar para ganar", herramientas optimizadas para compartir en redes sociales, insignias de creadores verificados, marcadores de cuentas oficiales y un mecanismo de descubrimiento mejorado que otorga mayor visibilidad a los creadores y contenidos de alta calidad.

Este lanzamiento marca la siguiente fase en el desarrollo continuo de KuCoin Feed. Presentado inicialmente como un centro de inteligencia de criptomonedas impulsado por inteligencia artificial, KuCoin Feed permite a los usuarios acceder a información de mercado, temas de actualidad y análisis de operaciones, todo en un mismo lugar. Con KuCoin Feed 2.0 y KuCoin Live, el producto evolucionó hacia un ecosistema más amplio que transforma la información en toma de decisiones. KuCoin Feed 3.0 amplía aún más este proyecto al convertir la creación de contenidos, la participación en la comunidad y el intercambio en redes sociales en oportunidades de obtener ingresos más accesibles.

PUBLICIDAD

Mediante el Centro de recompensas para creadores, los usuarios elegibles pueden participar en actividades de "Publicar para ganar", construir su presencia como creadores y acceder a oportunidades de recompensa mediante una contribución constante. Además, las herramientas de intercambio mejoradas ayudan a los usuarios a presentar sus opiniones sobre el mercado en un formato más profesional, lo que facilita el paso del descubrimiento de contenidos a la participación en la comunidad y a las actividades relacionadas con la negociación.

KuCoin Feed 3.0 está diseñado para respaldar una experiencia de toma de decisiones más transparente, práctica y participativa, basada en datos. Al introducir el Centro de recompensas para creadores, herramientas para creadores verificados y funciones mejoradas para compartir, KuCoin facilita que los usuarios transformen el conocimiento en contribución, la contribución en reconocimiento y el reconocimiento en oportunidades de ganancias. Asimismo, la actualización refleja el enfoque de KuCoin por ir más allá del seguimiento pasivo de estrategias, lo cual incentiva a los usuarios a publicar, interactuar y compartir de forma activa, al mismo tiempo que ayuda a destacar a los creadores de confianza y al contenido de alta calidad.

PUBLICIDAD

KuCoin Feed 3.0 refleja un cambio más amplio: la transición del seguimiento pasivo a la participación y contribución activas. Al combinar las recompensas para creadores, identidades verificadas, interacción transparente y un ecosistema comunitario impulsado por el contenido, KuCoin Feed aspira a respaldar una comunidad de criptomonedas más saludable e interactiva. KuCoin Feed 3.0 ya está disponible mediante la aplicación KuCoin.

Acerca de KuCoin

PUBLICIDAD

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una sólida base de cumplimiento de normativas a nivel mundial, destacada por hitos clave que incluyen el registro de AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Conozca más detalles en www.kucoin.com.

PUBLICIDAD

Exención de responsabilidad

La información tiene fines meramente de relaciones públicas corporativas y no constituye una recomendación ni una asesoría de inversión.

PUBLICIDAD

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985247/image1.jpgLogotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/kucoin-feed-lanza-su-version-3-0-para-recompensar-la-participacion-activa-y-las-contribuciones-de-creadores-302782520.html

PUBLICIDAD

FUENTE KuCoin