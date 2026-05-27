Al menos un muerto, nueve heridos y nueve desaparecidos tras romperse un tanque industrial en Washington (estado)

Al menos una persona ha muerto, nueve han resultado heridas y otras nueve permanecen desaparecidas en una planta industrial de Longview, en el noroccidental estado de Washington, en Estados Unidos, tras la ruptura de un tanque que contenía más de 340 metros cúbicos de licor blanco, una sustancia altamente corrosiva empleada en la fabricación de papel.

Así lo ha anunciado el Departamento de Bomberos de la ciudad de Longview --a unos 80 kilómetros de Portland-- en un comunicado en el que ha indicado que "los equipos de emergencia continúan las operaciones" emprendidas al calor del accidente industrial en la planta de Nippon Dynawave Packaging. Con todo, el cuerpo ha señalado que "las labores de recuperación siguen siendo complejas debido a las preocupaciones de seguridad que persisten".

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En cuanto al balance de víctimas, el Departamento ha precisado, citando a personal de Emergencias, que "diez personas han sido trasladadas a hospitales: ocho empleados heridos, un bombero herido (y) un fallecido". "Las autoridades también confirman que hay nueve empleados desaparecidos", añade.

El incidente se ha producido por la ruptura de un tanque que contenía licor blanco, una solución química empleada en la cocción de la madera para la producción de pasta de celulosa. Se trata de una sustancia altamente alcalina y corrosiva compuesta principalmente de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

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A este respecto, los Bomberos han advertido de que, "si bien inicialmente se creía que contenía aproximadamente 80.000 galones (303.000 litros), las autoridades ahora informan que el tanque contenía aproximadamente 900.000 galones (más de 3,4 millones de litros) de licor blanco".

En el estado actual de las instalaciones, los Bomberos han estimado que "aproximadamente 90.000 galones (340.700 litros) de material podrían permanecer dentro del tanque dañado", el cual, para mayor gravedad, "permanece inestable, lo que crea condiciones peligrosas para el personal de emergencia".

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"Estas condiciones continúan afectando partes de las instalaciones y limitan el acceso a algunas áreas del sitio", agrega la nota, que, por contra, transmite que "actualmente no existe una amenaza directa para la comunidad en los alrededores".