Hong Kong reabre terminal 2 de su aeropuerto para recuperar peso como nodo aéreo asiático

Hong Kong, 27 may (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Hong Kong puso en marcha este miércoles las instalaciones de salida de su renovada terminal 2, una ampliación con la que la excolonia británica busca reforzar su papel como nodo aéreo y logístico en Asia tras años de pérdida de conectividad.

La infraestructura, que abarca una superficie operativa de 300.000 metros cuadrados, se enmarca dentro del macroproyecto del sistema de tres pistas (3RS, por sus siglas en inglés) del aeródromo.

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La reapertura afectará en su fase inicial a 15 aerolíneas operadoras. Compañías con fuerte presencia regional como HK Express, Hong Kong Airlines y Greater Bay Airlines trasladarán de forma escalonada sus servicios de facturación al nuevo edificio hasta mediados de junio, un calendario diseñado para optimizar el flujo de pasajeros frente a la temporada alta veraniega.

El recinto cuenta con ocho pasillos de facturación, 68 mostradores de entrega automática de equipaje, 58 quioscos de autogestión y 108 mostradores híbridos, diseñados para agilizar el procesamiento del pasaje.

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La reactivación de esta terminal representa una apuesta estratégica del Gobierno hongkonés para revertir el impacto de las prolongadas restricciones fronterizas durante la pandemia, las cuales mermaron su papel tradicional como principal puerta de entrada al continente asiático.

El objetivo actual es consolidar la conectividad de esta plaza y potenciar su integración logística y de carga en la Gran Bahía, el polo económico que conecta Hong Kong, Macao y los principales nodos industriales del sur de China.

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El sector, no obstante, presenta un panorama de intensa competencia: Hong Kong registró 61 millones de viajeros el año pasado, una cifra que evidencia la pérdida del liderazgo asiático frente a instalaciones como Dubái, Tokio Haneda, Shanghái Pudong o Cantón.

La ampliación pretende enviar una señal a los mercados sobre la capacidad de la urbe para volver a disputar cuota de mercado a rivales directos como Singapur, Seúl y los gigantes del Golfo Pérsico. EFE

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