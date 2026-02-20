Pipi Estrada arremete contra Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Entre honor y dinero, lo segundo es lo primero"

Pipi Estrada, conocido por sus pronunciamientos públicos sobre la familia Campos desde su ruptura con Terelu Campos en 2004, cuestionó cómo Alejandra Rubio y Carlo Costanzia continuarán generando ingresos una vez que su actual notoriedad televisiva disminuya. Según detalló el medio que recoge sus declaraciones, Estrada no solo ironizó sobre el entorno mediático en torno a estas figuras, sino que planteó dudas sobre la falta de un respaldo profesional fuera de la televisión: “Y al final, ¿de qué van a vivir? ¿Qué oficio y qué beneficio tiene esta gente?”, preguntó. Esta reflexión abrió el debate sobre el papel del apellido y la figura mediática como principal fuente de sustento.

Según publicó el medio, Estrada señaló que el drama entre las familias Costanzia, Flores y Campos recuerda a un enredo de Puerto Urraco, en el que los conflictos y alianzas terminan por convertirse en espectáculo mediático. “Esto es un galimatías, es un teatro, es un teatro”, afirmó el periodista deportivo, subrayando la dimensión pública y monetizable de estos enfrentamientos. Estrada puntualizó que, para él, “entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero”, haciendo referencia a la priorización de los intereses económicos por encima del prestigio familiar. El comunicador recalcó que estos conflictos, aun cuando puedan ser complicados para quienes los protagonizan, acaban produciéndose en un entorno donde las oportunidades laborales giran en torno al alcance televisivo y la repercusión en los medios.

El medio relató que recientemente Alejandra Rubio y Carlo Costanzia protagonizaron una disputa con Laura Matamoros, en la que tanto su hermano Diego como su padre Kiko Matamoros tomaron partido, lo que avivó aún más la exposición mediática de todas las partes involucradas. La controversia alcanzó mayor repercusión cuando Laura Matamoros hizo pública una discusión familiar motivada por las declaraciones sobre uno de los miembros en televisión, lo que derivó en nuevas tensiones en el ámbito familiar y la esfera pública.

Estrada añadió, citado por el medio, que le resulta paradójico ser tachado de “aprovechado” cuando, según defiende, ha logrado forjar una carrera profesional y vive de su trabajo, mientras que observa que otros, en referencia a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, dependen de tarifas por presencias y colaboraciones mediáticas. “Al final son tariferos, viven de las tarifas, es el único oficio que tienen”, expresó. Además, especuló sobre las dificultades a las que podrían enfrentarse estas figuras una vez se agoten los espacios en los platós de televisión: “Cuando le quites esa silla en un plató... ya me contarás tú lo que han tenido que estudiar para sentarse en esa silla. Vamos a ver, han puesto el apellido. Estudios cero, apellido”, argumentó.

De acuerdo con lo publicado, Estrada también hizo referencia al futuro de estas personalidades fuera de la televisión, valorando que, en caso de que los programas dejen de contar con ellos, deberán buscar nuevas formas de sustento. “Cuando las sillas ya no estén porque esto se acaba... Y cuando las sillas no estén, a los mercadillos, con todo el cariño y con todo el amor hacia esas personas que trabajan honestamente”, declaró, dejando entrever escepticismo acerca de la viabilidad de seguir vinculados al ámbito mediático sin la protección de los apellidos familiares.

El comunicador, que compartió años de convivencia con Alejandra Rubio durante su relación con Terelu Campos, aseguró que conoce perfectamente el entorno familiar y personal de la joven. Según recogió el medio, Estrada opinó que percibe una situación particular en el seno de la familia, describiendo a Alejandra como una persona especial y reiterando su percepción de singularidad en el conjunto de los implicados en el conflicto. Remató su análisis señalando que, en su visión, “entre todos son más raros que los perros verdes”.

Durante sus declaraciones, Estrada recalcó el desgaste que supone para las partes la exposición pública de estos enfrentamientos. Admitió que, aunque el momento podría resultar complicado para Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, según sus observaciones, los perjuicios se ven mitigados por las oportunidades económicas generadas a raíz de la controversia. “Los males con pan son menos males”, concluyó con un proverbio al que suele recurrir, señalando que las dificultades se atenúan cuando existen ingresos de por medio.

La intervención de Estrada añade una perspectiva crítica y desencantada sobre la dinámica mediática que envuelve a las figuras relacionadas con la familia Campos y el círculo de los Matamoros y Flores. Según reportó el medio, el periodista subrayó la transformación del apellido en una especie de aval profesional, en detrimento de una carrera o estudios que respalden una trayectoria ajena a los platós de televisión.

La atención sobre la utilización del apellido y su conversión en factor de promoción y sustento ha sido uno de los ejes de la argumentación de Estrada. Como detalló el medio, el comunicador ha insistido en que el fenómeno de vivir de la fama familiar podría tener un límite en la medida en que el interés mediático decrezca o los espacios de visibilidad se reduzcan.

El análisis de Estrada se enmarca en una disputa familiar ampliada por las repercusiones de las declaraciones televisivas, la toma de partido de distintos miembros y la proyección de las controversias más allá del entorno privado. La relación entre los miembros de las distintas familias implicadas se mantiene bajo la observación constante tanto de los medios de comunicación como de la opinión pública, lo que intensifica el impacto de cada declaración y paso dado por los protagonistas, informó el medio.