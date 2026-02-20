Pakistán mata a cuatro supuestos miembros de los talibán paquistaníes cerca de la frontera con Afganistán

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de cuatro presuntos terroristas en una nueva operación contra el grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en una localidad situada en Jáiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán.

Así, ha afirmado que la operación ha sido llevada a cabo en el distrito de Laki Maruat, antes de recalcar que "las tropas atacaron de forma efectiva la ubicación de los terroristas" y que "tras un intenso intercambio de disparos, cuatro extremistas fueron enviados al infierno".

"Se recuperaron armas y municiones pertenecientes a los cuatro terroristas respaldados por India, quienes estaban implicados en numerosas actividades terroristas en la zona", ha manifestado el Ejército a través de un comunicado, en el que resalta que hay operaciones en marcha en la zona para "eliminar" a cualquier otro sospechoso en este área del país.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las "incansables" operaciones antiterroristas "continuarán a toda máquina" con el objetivo de "destruir la amenaza del terrorismo patrocinado y respaldado desde el extranjero".

El comunicado ha sido publicado después de que Islamabad confirmara el jueves que presentó una protesta formal ante las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 en relación al atentado perpetrado esta semana en Jáiber Pastunjua, que se saldó con la muerte de una niña y once militares.

El Ministerio de Exteriores paquistaní convocó al 'número dos' de la legación afgana para protestar por "el cobarde ataque" ejecutado el 16 de febrero en Bajaur. "Fue un suceso preocupante", dijo. El Ejército de Pakistán denunció que miembros de TTP "empotraron un coche bomba" contra el lugar, provocando el derrumbe de la infraestructura y causando daños en varios edificios residenciales cercanos.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, que por ahora no se ha pronunciado sobre el ataque en Bajaur, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.