Merz asegura que no tiene intención de acercar posturas con la ultraderecha de AfD

El canciller de Alemania, el conservador Friedrich Merz, ha asegurado este viernes que no tiene la más mínima intención de tender un diálogo a la ultraderecha que representa Alternativa para Alemania y que solo perseguiría la "aprobación" del "centro político" que representa el Partido Socialdemócrata (SPD).

Merz ha sido reelegido este viernes como presidente de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), socio mayor de la coalición que conforma con la Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera y con el SPD. Merz ha recibido el respaldo de una amplia mayoría de 878 delegados a favor, de los 963 votos válidos emitidos en la asamblea nacional del partido en Stuttgart, un 91,1 por ciento de aprobación, en su mejor resultado desde 2022.

"He decidido definitivamente buscar la aprobación de nuestras políticas exclusivamente en el centro político de nuestro país", ha declarado Merz. "Es cierto que esto nos limita a una coalición con el SPD por el momento", ha añadido en declaraciones recogidas por el diario 'Bild', agregando que "este sistema nos obliga a esforzarnos al máximo junto con nuestro socio".

El canciller ha asegurado que no va a permitir que "esta gente de la llamada 'Alternativa para Alemania' arruine nuestro país", declaró Merz. "Este partido no puede ser nuestro socio", ha insistido antes de proclamar que la misión de su CDU es la de impedir que "el radicalismo de derecha regrese a las cancillerías estatales de Alemania", afirmó, en especial aludiendo a las elecciones estatales en el este del país a finales de este año.