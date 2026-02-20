La Orquesta Nacional de España arranca en Alemania su gira europea con David Afkham y Pablo Ferrández

La Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de su titular David Afkham y con el violonchelista Pablo Ferrández como solista, arranca una gira por Europa que empieza en Alemania este domingo 23 de febrero.

Así, el primer concierto es en la Philharmonie de Essen y continúa en el Congress con un concierto en la Philharmonie de Essen y continúa en el Congress Center Rosengarten de Mannheim. El recorrido, prosigue en el Konzerthaus de Friburgo, el Auditorium Maximum de la Universidad de Ratisbona y la Isarphilharmonie de Múnich, aunque concluirá el día 2 de marzo en la Brucknerhaus de Linz a su paso por Austria.

La ONE ofrecerá un programa integrado por el Concierto para violonchelo de Robert Schumann, 'Don Juan de Richard Strauss', las 'Danzas fantásticas' de Joaquín Turina y la 'Suite nº 2' de 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla.

"Las obras elegidas conectan la herencia romántica con mitos literarios, paisajes sonoros y tradiciones populares en el tránsito hacia la modernidad musical del siglo XX, trazando un arco que va del sinfonismo germánico a la afirmación de un lenguaje propio en la música española. En conjunto, estas cuatro partituras muestran distintos modelos de escritura orquestal dentro de un mismo marco histórico y estético", explica la orquesta en un comunicado.

Desde su debut en el Ciclo Sinfónico en 2013, Pablo Ferrández ha colaborado de forma regular con la Orquesta Nacional de España. En esta ocasión, el solista madrileño vuelve a ponerse a las órdenes de David Afkham, con quien ya coincidió durante su debut en el Musikverein de Viena y en el concierto que ofreció la ONE en Bogotá hace dos veranos, para abordar el famoso Concierto para violonchelo que Schumann compuso en 1850, poco antes de asumir la dirección de la orquesta de Düsseldorf.