Agencias

La Orquesta Nacional de España arranca en Alemania su gira europea con David Afkham y Pablo Ferrández

Guardar

La Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de su titular David Afkham y con el violonchelista Pablo Ferrández como solista, arranca una gira por Europa que empieza en Alemania este domingo 23 de febrero.

Así, el primer concierto es en la Philharmonie de Essen y continúa en el Congress con un concierto en la Philharmonie de Essen y continúa en el Congress Center Rosengarten de Mannheim. El recorrido, prosigue en el Konzerthaus de Friburgo, el Auditorium Maximum de la Universidad de Ratisbona y la Isarphilharmonie de Múnich, aunque concluirá el día 2 de marzo en la Brucknerhaus de Linz a su paso por Austria.

La ONE ofrecerá un programa integrado por el Concierto para violonchelo de Robert Schumann, 'Don Juan de Richard Strauss', las 'Danzas fantásticas' de Joaquín Turina y la 'Suite nº 2' de 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla.

"Las obras elegidas conectan la herencia romántica con mitos literarios, paisajes sonoros y tradiciones populares en el tránsito hacia la modernidad musical del siglo XX, trazando un arco que va del sinfonismo germánico a la afirmación de un lenguaje propio en la música española. En conjunto, estas cuatro partituras muestran distintos modelos de escritura orquestal dentro de un mismo marco histórico y estético", explica la orquesta en un comunicado.

Desde su debut en el Ciclo Sinfónico en 2013, Pablo Ferrández ha colaborado de forma regular con la Orquesta Nacional de España. En esta ocasión, el solista madrileño vuelve a ponerse a las órdenes de David Afkham, con quien ya coincidió durante su debut en el Musikverein de Viena y en el concierto que ofreció la ONE en Bogotá hace dos veranos, para abordar el famoso Concierto para violonchelo que Schumann compuso en 1850, poco antes de asumir la dirección de la orquesta de Düsseldorf.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Amazon destrona a Walmart y se convierte por primera vez en la compañía con mayores ingresos anuales

Tras avanzar con fuerza en nuevos sectores, el gigante tecnológico estadounidense alcanza ingresos históricos, impulsado por el crecimiento de servicios y su plataforma cloud, consolidando su liderazgo global frente a otros referentes como Walmart y Apple según cifras corporativas recientes

Amazon destrona a Walmart y

Alcalde de La Línea aplaude la aplicación del tratado de Gibraltar pero advierte de "incógnitas" sobre contenido

El responsable municipal considera positivo el avance hacia la aplicación provisional del acuerdo comunitario, aunque subraya que persisten dudas clave sobre el contenido, especialmente ante la inminente entrada en vigor de nuevos controles fronterizos y el futuro impacto en la ciudad

Alcalde de La Línea aplaude

La CBF pide a UEFA una "investigación exhaustiva" y sanciones "ejemplares" por los insultos a Vinícius en Lisboa

La CBF pide a UEFA

Plus Ultra tendrá cinco frecuencias semanales con Caracas (Venezuela) a partir de julio

Plus Ultra tendrá cinco frecuencias

Bankinter propone a la junta de 26 de marzo un dividendo en efectivo de 545 millones, el mayor de su historia

Bankinter propone a la junta