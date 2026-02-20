Agencias

Kim destaca los "éxitos" militares de Corea del Norte al inicio de un congreso clave para el partido

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha destacado este viernes los "éxitos" militares del país durante los últimos años al inicio del un congreso clave del Partido del Trabajo de Corea, una cita que servirá a todas luces para "examinar" el comportamiento de los funcionarios norcoreanos y revelar los planes para reforzar la disuasión nuclear.

Kim, que ha lamentado las "difíciles circunstancias" a las que ha tenido que hacer frente el partido, ha aplaudido que tanto el pueblo como el Ejército "han reforzado su determinación y han adoptado medidas proactivas para sacar adelante con éxito los objetivos y decisiones del partido en ámbitos de la política, la defensa, la economía, la cultura y la diplomacia", entre otras cuestiones, según ha recogido la agencia estatal norcoreana, KCNA.

"Los últimos cinco años desde el anterior congreso nos permiten sentirnos orgullosos de este periodo, que no se ha repetido anteriormente", ha afirmado. "No ha habido otro como este", ha añadido. "Nuestra construcción socialista no había logrado tantos éxitos a pesar de las dificultades", ha aclarado.

En este sentido, ha prometido mejorar la calidad de vida de la población norcoreana y ha apostado por "revisar las deficiencias desde un punto de vista crítico, elaborar de manera desarrollada y científica el plan de lucha para la siguiente etapa y fortalecer las fuerzas de liderazgo capaces de dirigir la implementación de estos planes".

"Tenemos por delante la difícil y urgente tarea histórica de impulsar la construcción económica y mejorar el nivel de vida del pueblo, así como de transformar todos los ámbitos de la vida estatal y social lo antes posible. Esto nos exige librar una lucha más activa y persistente, sin permitir ni un instante de estancamiento", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que estos planes son "cruciales" para impulsar "toda la maquinaria política de desarrollo regional de cara a la nueva era" para hacer realidad "los anhelos centenarios del pueblo".

Por contra, ha arremetido contra las "fuerzas hostiles que se han vuelto más temerarias en sus planes de imponer un bloqueo" sobre Pyongyang y ha criticado las "severas sanciones". "Esto ha puesto en peligro la seguridad de nuestro Estado y la de nuestro pueblo", ha lamentado.

