Junta directiva de Ecopetrol respalda a su presidente pese a su imputación por irregularidades en elecciones

La Junta Directiva de Ecopetrol se mantiene al tanto de la situación judicial que rodea a su presidente, Ricardo Roa, mientras avanzan las investigaciones por presuntas irregularidades durante las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia. Según reportó la agencia EFE, la máxima dirección de la petrolera estatal ha implementado procedimientos internos de control y seguimiento tras la imputación de Roa por parte de la Fiscalía General de la Nación por supuestas violaciones de los topes de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De acuerdo con lo consignado por EFE, Ecopetrol activó un protocolo interno diseñado para evaluar de manera objetiva, documentada y exhaustiva cualquier suceso que pueda afectar la gestión o el patrimonio de la empresa. Entre estas medidas figura una solicitud formal de información tanto a Roa como a las autoridades encargadas del caso, con el objetivo de mantener total transparencia y asegurar la adecuada toma de decisiones por parte de la junta directiva.

Tal como detalló el medio EFE, la compañía comunicó que el presidente de Ecopetrol mantiene al tanto a la máxima dirección sobre la evolución de su proceso, al mismo tiempo que la junta realiza monitoreo y revisa posibles consecuencias que los hechos judiciales pudieran tener sobre la empresa y sus accionistas. La organización aseguró que continuará observando de cerca los avances de la investigación para intervenir si resultara necesario.

Ricardo Roa asumió la presidencia de la mayor petrolera colombiana en abril de 2023. A pesar de su situación judicial, la empresa estatal manifestó públicamente su respeto por el principio de presunción de inocencia y el derecho de Roa al debido proceso, según expresó en un comunicado citado por EFE.

El proceso judicial contra Roa se origina en su papel como gerente de campaña de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022. En noviembre, el Consejo Nacional Electoral impuso una multa tras establecer que la campaña superó el límite legal de gastos de campaña por más de 5.000 millones de pesos colombianos, cifra equivalente a aproximadamente 1,1 millones de euros, conforme informaron medios locales y difundió EFE. Este hallazgo agravó el escrutinio sobre los manejos financieros de la campaña y desencadenó la intervención de otros organismos de control.

Además de la imputación relacionada con el financiamiento electoral, EFE informó que Roa enfrenta otra investigación por parte de la Fiscalía General, esta vez por un presunto tráfico de influencias. El foco de esta pesquisa recae en la compra de un apartamento en Bogotá de un directivo del sector petrolero, información que fue revelada por el diario 'El Tiempo'.

El cumplimiento de los procesos internos en Ecopetrol incluye la comunicación constante entre la administración y la junta directiva, a fin de garantizar la estabilidad y legalidad de las operaciones. Según el protocolo activado, la petrolera estatal estructuró una serie de acciones dirigidas a detectar y analizar cualquier impacto potencial de las investigaciones sobre la gestión empresarial y sobre los intereses de los accionistas.

Luego de la imputación formal anunciada por la Fiscalía General de la Nación, la junta directiva de Ecopetrol reiteró, a través de su declaración emitida por la compañía y citada por EFE, la importancia de atenerse al debido proceso legal. La actitud observada por la dirigencia apunta a preservar la normalidad institucional y evitar medidas anticipadas mientras el avance de la justicia define responsabilidades.

Las actuaciones internas de la máxima empresa de hidrocarburos de Colombia siguen alineadas con el sistema de gestión de cumplimiento que ya venía en aplicación. Este sistema sirve de base para la revisión minuciosa de los hechos y la evaluación de posibles acciones administrativas en correspondencia con los resultados de las indagaciones.

La mención específica del requerimiento de información tanto a Roa como a las entidades competentes demuestra la intención de Ecopetrol de documentar exhaustivamente cada fase del proceso. EFE reportó también que el seguimiento se mantendrá hasta contar con los elementos necesarios para posibles decisiones, siempre bajo la premisa de salvaguardar el patrimonio y los intereses de los accionistas de la compañía.

La situación judicial de Roa acapara la atención, no solo por sus implicaciones legales en un proceso electoral relevante para Colombia, sino también por el impacto institucional que reviste en la mayor empresa petrolera del país. Según las comunicaciones y protocolos internos, Ecopetrol subraya su compromiso con los organismos de control y con la transparencia en el manejo de sus altos ejecutivos, en tanto se determina el desenlace de las investigaciones penales y administrativas en curso.