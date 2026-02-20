Hungría bloquea el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que permita el envío de petróleo ruso

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha calificado como "chantaje" la postura de Ucrania y ha reclamado que la suspensión del envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba obedece a una estrategia conjunta de Kiev con Bruselas y la oposición húngara, según ha publicado el medio original. En este contexto, Szijjarto expresó que la medida pone en peligro la seguridad energética de Hungría y ha enfatizado que su gobierno no cederá a tales presiones. Con este telón de fondo, Hungría mantiene el bloqueo al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea destinado a Ucrania hasta que se normalice el tránsito del petróleo ruso.

El gobierno magiar anunció este viernes la paralización del crédito europeo en respuesta a la interrupción, por parte de las autoridades ucranianas, del flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba. De acuerdo con la publicación, Budapest sostiene que esta decisión de Kiev vulnera sus compromisos comerciales y energéticos, y denuncia que se realiza justo antes de unas elecciones nacionales, lo que consideran un intento de desestabilizar la economía y la política interna húngara mediante el encarecimiento del combustible.

El tránsito por el oleoducto Druzhba, considerada la principal vía de suministro de petróleo ruso hacia Europa y el más extenso del mundo, constituye un elemento esencial para la seguridad energética tanto de Hungría como de Eslovaquia. En varias ocasiones durante el conflicto en Ucrania, esta infraestructura ha sido objeto de ataques. El medio consigna que Budapest y Bratislava han manifestado en reiteradas oportunidades su malestar ante lo que califican como una amenaza directa a su abastecimiento y estabilidad energética.

El ministro Szijjarto afirmó en sus redes sociales que la decisión de Ucrania quebranta el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania, incumpliendo así los compromisos adquiridos con Bruselas. Hungría elevó la presión diplomática pocos días después de advertir que podría suspender también el suministro de diésel a Ucrania si el bloqueo al petróleo ruso persistía, según reportó la misma fuente.

La Unión Europea, por su parte, ha señalado, tal como recogió el medio, que no existen amenazas inmediatas para la continuidad del suministro energético en Hungría y Eslovaquia gracias a las reservas estratégicas con las que cuentan ambos países. Mientras tanto, los ataques recientes registrados sobre el oleoducto Druzhba tuvieron origen en drones rusos, según autoridades citadas por la publicación.

El conflicto alrededor del transporte de hidrocarburos ha sumado tensión a las ya complejas relaciones entre Budapest, Kiev y Bruselas. Hungría insiste en que toda acción que implique la interrupción del flujo energético atenta contra la estabilidad regional y podría tener consecuencias en la relación comercial de estos países. El medio original detalla que tanto Hungría como Eslovaquia dependen en gran medida del petróleo ruso transportado por Druzhba para el funcionamiento de su economía y la garantía de suministro a la población.

La posición de Hungría respecto al préstamo europeo para Ucrania queda condicionada a la resolución del bloqueo en el oleoducto, una decisión que mantiene en vilo la entrega de fondos significativos para la economía ucraniana. En el contexto de la guerra y las medidas sancionadoras impulsadas por la Unión Europea, la dinámica energética y las relaciones bilaterales continúan siendo puntos de fricción destacados, tal como refleja la cobertura del citado medio.