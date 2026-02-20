Agencias

Google trabaja en el sucesor de Titan M2 con el procesador Tensor G6

Google está trabajando en el sucesor de su procesador Tensor, que funcionará con una actualización del coprocesador de seguridad, Titan M3, para mejorar la protección del teléfono móvil.

El anuncio de Pixel 10a pone en el horizonte la llegada de la nueva serie de 'smartphones' de la compañía, Pixel 11, que funcionará con el sucesor del procesador Tensor G5, es decir, Tensor G6, con nombre en clave 'Google Epic'.

Aunque se trata de un componente todavía en desarrollo, tendrá una actualización destacada respecto de sus predecesores: lo acompañará un procesador de seguridad Titan M3, según informan en 9to5Google a partir de la información compartida por Mystic Leaks.

Google introdujo sus propios procesadores en la familia Pixel 6. Entonces, Tensor se presentó como un sistema para móviles integrado en un chip diseñado para sacarle mayor provecho a las soluciones de inteligencia artificial, que incorporaba el 'chip' de seguridad Titan M2, que funcionaba con el núcleo de seguridad Tensor para proteger los datos sensibles, los PIN y las contraseñas.

Desde entonces, cada nueva generación de Tensor se ha acompañado de un chip Titan M2, algo que parece que cambiará con la llegada de la serie Pixel 11. Según el medio citado, esta actualización tendría el objetivo de competir con Secure Enclave de Apple, un coprocesador de hardware que protege la información sensible del usuario en un creando un espacio aislado del procesador principal.

