Agencias

Encuentran una nueva especie de dinosaurio, el Spinosaurus mirabilis

Guardar

Un equipo internacional liderado desde la UNED junto a la Universidad de Chicago ha publicado en la revista Science el hallazgo de la primera especie nueva de Spinosaurus en 110 años, que habitaba ríos saharianos continentales a 1.000 kilómetros del mar, refutando su imagen como dinosaurio buceador marino.

La nueva especie, Spinosaurus mirabilis - espinosaurio maravilloso -, ha sido hallada en el yacimiento de Jenguebi, en Níger, dentro de la Formación Farak, en sedimentos fluviales datados en unos 95 millones de años.

Los restos aparecieron junto a saurópodos y pterosaurios en un ecosistema boscoso de ribera situado entre 500 y 1.000 kilómetros de la costa más cercana de la época.

El hallazgo cuestiona la hipótesis que presentaba a Spinosaurus como el único dinosaurio no aviar plenamente acuático y adaptado al buceo en aguas marinas.

"Era más bien como una garza gigantesca, un zancudo de ribera que se alimentaba en aguas someras", explica Daniel Vidal, investigador del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y coautor correspondiente del estudio junto a Paul C. Sereno.

Según los autores, la nueva especie se distingue por una cresta nasal y prefrontal en forma de cimitarra, que superaba los 50 centímetros de altura con su probable recubrimiento córneo, lo que la convierte en la estructura craneal más alta conocida entre los dinosaurios no aviares. Estudios de tomografía revelan una intensa vascularización en la cresta, lo que apunta a una función de exhibición visual.

La dentición, interdigitada y especializada, formaba una estructura comparable a una "trampa para peces", adecuada para capturar presas en ríos y lagunas poco profundas.

El trabajo también reconstruye la evolución de los espinosáuridos durante unos 50 millones de años en torno al mar de Tetis. Según el análisis, el grupo pasó por una fase jurásica con cráneos alargados adaptados a la piscivoría, una diversificación en el Cretácico temprano con expansión por las regiones circundantes al Tetis y un episodio de gigantismo en el Cenomaniano, limitado a África y Sudamérica, antes de su desaparición hace aproximadamente 94,5 millones de años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC asegura que el Gobierno incluirá el catalán como prueba de arraigo en el decreto de regularización de migrantes

La nueva normativa permitirá a quienes residen en España acreditar su integración mediante el dominio de idiomas autonómicos, incorporando el aprendizaje lingüístico al proceso de regularización y fortaleciendo así la dimensión social y cultural de la inmigración

ERC asegura que el Gobierno

Alejandra Rubio reafirma su apoyo incondicional a Carlo Costanzia

Frente a las acusaciones que rodean a Carlo y la tensión familiar, la nieta de María Teresa Campos ha manifestado públicamente que no piensa alejarse de su pareja, reafirmando que mantiene su respaldo absoluto pese a la presión y la controversia

Alejandra Rubio reafirma su apoyo

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Municipios estadounidenses dispondrán de autonomía inédita para adaptar infraestructura de recarga eléctrica, con supervisión técnica, capacitación especializada y apoyo en cumplimiento normativo, gracias a un esquema de modularidad y actualización continua impulsado por inversiones conjuntas de Uber y sus socios tecnológicos

Uber gastará 84,6 millones de

El aeropuerto de Palm Beach (Florida) pasará a llamarse Donald Trump

El aeropuerto de Palm Beach

CoolRooms Hotels y Fundación Integra impulsan la integración laboral de 30 personas en exclusión social

CoolRooms Hotels y Fundación Integra