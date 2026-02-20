El PMA advierte de que podría suspender en abril sus trabajos humanitarios en Somalia si no recibe fondos

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido este viernes de que podría tener que suspender su entrega de ayuda humanitaria en Somalia de cara al mes de abril si no recibe financiación para apoyar estas operaciones, antes de resaltar que los recursos podrían agotarse "en semanas", en un momento en el que el país africano atraviesa "una de las crisis de hambre más complejas en los últimos años".

El organismo ha indicado en un comunicado que necesita "urgentemente" 95 millones de dólares (unos 80,7 millones de euros) para seguir apoyando a las personas en situación de mayor inseguridad alimentaria entre marzo y agosto de 2026, al tiempo que ha subrayado que, sin estos fondos, se verá forzado a parar estos programas en abril.

La advertencia del PMA llega después de la declaración de una emergencia a nivel nacional a causa de la sequía debido a la escasez de agua, las malas cosechas y los desplazamientos a gran escala, una situación que recuerda a la crisis de 2022, cuando se evitó una hambruna debido a la entrega de financiación internacional para respaldar la entrega de ayuda humanitaria en Somalia.

Así, ha resaltado que el país africano atraviesa una compleja crisis de hambre impulsada por dos temporadas fallidas de lluvias consecutivas, el conflicto y la caída de los fondos internacionales, lo que ha provocado que una cuarta parte de la población, cerca de 4,4 millones de personas, se encuentren en niveles de inseguridad alimentaria de crisis o incluso superior, incluida cerca de un millón sufriendo "hambruna grave".

"La situación se está deteriorando a un ritmo alarmante. Las familias han perdido todo y muchas están siendo empujadas al abismo", ha señalado el director de Preparación para Emergencias y Respuesta del PMA, Ross Smith, quien ha insistido en que "sin un apoyo inmediato a nivel de alimentos de emergencia, las condiciones empeorarán rápidamente".

"Estamos a las puertas de un momento decisivo; sin una acción urgente, es posible que no podamos llegar a tiempo a los más vulnerables, la mayoría de ellos mujeres y niños", ha destacado, antes de reseñar que "el PMA demostró en 2022 que, cuando hay recursos, se pueden incrementar rápidamente las actividades y llegar a la gente en el momento de mayor necesidad".

En este sentido, ha alertado de que en la actualidad "se está otra vez ante ese momento crítico". "Si nuestra ya reducida asistencia termina, las consecuencias humanitarias, de seguridad y económicas serán devastadoras, con el impacto de las consecuencias más allá de las fronteras de Somalia", ha argüido Smith, quien ha hecho hincapié en que "el PMA y sus socios están preparados para actuar, pero necesitan apoyo urgente para evitar una catástrofe prevenible".

El PMA, la principal agencia humanitaria en Somalia, hace frente a una escasez de fondos que ha forzado al organismo a reducir el número de personas que recibe asistencia alimentaria de 2,2 millones a principios de 2025 a poco más de 600.000 en estos momentos. Así, apoya "solo a una de cada siete personas en situación de necesidad".

Los programas nutricionales han sido también recortados y han pasado de dar apoyo a cerca de 400.000 embarazadas y lactantes y niños pequeños en octubre de 2025 a solo 90.000 en diciembre, unos trabajos que podrían tener que ser suspendidos en menos de dos meses en caso de que no se reciban fondos por parte de los donantes internacionales.