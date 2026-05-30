Noboa elimina la tasa de seguridad a productos colombianos tras un acuerdo con De la Espriella

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este viernes que eliminará a partir del próximo lunes 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a las importaciones procedentes de Colombia, una medida adoptada en el marco de un acuerdo alcanzado con el candidato derechista a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella para impulsar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad, comercio y energía.

Noboa ha explicado que esta decisión llega después de mantener una conversación con De la Espriella y constatar su disposición a promover una estrategia conjunta frente al crimen organizado.

"Hoy, tras una conversación con él (De la Espriella) y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos", ha señalado el mandatario ecuatoriano en una publicación en redes sociales.

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El presidente de Ecuador ha argumentado que las medidas adoptadas por su Gobierno en los últimos meses han respondido al objetivo de "proteger (sus) fronteras, combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos", al tiempo que ha avanzado nuevos compromisos bilaterales en caso de que De la Espriella llegue a la Presidencia de Colombia tras los comicios de este domingo, 31 de mayo.

Entre ellos, ha citado la entrega de ciudadanos ecuatorianos vinculados a actividades delictivas que se encuentren en territorio colombiano, así como el desarrollo de mecanismos de cooperación energética basados en una relación "más equilibrada" y una "tarifa justa" para ambas partes. Asimismo, ha destacado la voluntad de profundizar la apertura comercial entre los dos países.

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Durante la conversación, difundida por De la Espriella en redes sociales, ambos dirigentes han coincidido en la necesidad de aunar esfuerzos contra fenómenos que han definido como transnacionales, entre los que han incluido el narcotráfico, la minería ilegal y el narcoterrorismo.

"Nosotros lo que buscamos es que exista una alianza entre los países hermanos (...) y de esa manera poder combatir juntos el narcotráfico y poder combatir juntos la delincuencia organizada y el narcoterrorismo", ha aseverado Noboa, que también ha defendido una mayor integración energética regional basada en la reciprocidad.

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Por su parte, De la Espriella ha subrayado los desafíos comunes en materia de seguridad que comparten Ecuador y Colombia y ha manifestado su respaldo a las políticas impulsadas por Noboa. "Es exactamente lo que pretendo hacer en Colombia. Por tanto, estamos absolutamente sintonizados en lo que se requiere en la lucha contra el crimen organizado", ha declarado.

DIPLOMACIA, LIDERAZGO Y VOLUNTAD

El candidato colombiano ha solicitado a su interlocutor una revisión de las restricciones comerciales vigentes, argumentando que están afectando especialmente a las regiones fronterizas y a sectores exportadores colombianos. "Esos aranceles están acabando con muchas empresas. Presidente, están acabando con muchos empleos, están acabando con la esperanza de la gente", ha aseverado.

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Ha sido precisamente tras escuchar esta petición cuando Noboa ha confirmado el levantamiento de la medida y ha indicado que "desde el primero de junio tendrá pues levantada la tasa de seguridad". "Habrá 0% de tasa de seguridad", ha reiterado.

De la Espriella ha celebrado posteriormente el anuncio en sus redes sociales, con un mensaje en el que ha asegurado que "la verdadera diplomacia no necesita grandes salones, clubes ni viajes, necesita liderazgo y voluntad". Asimismo, ha calificado la decisión como "una gran noticia para el suroccidente colombiano y para nuestros dos países".

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"Gracias al presidente Daniel Noboa y al pueblo hermano de Ecuador; en la era del Tigre haremos frente común contra los narcoterroristas y haremos acuerdos comerciales y energéticos como lo que somos: pueblos hermanos, con justicia, equidad y desarrollo", ha agregado.

El acercamiento entre ambas figuras se produce en plena campaña electoral colombiana y coincide con el compromiso expresado por De la Espriella de reforzar la cooperación regional en materia de seguridad y estrechar las relaciones con Ecuador en caso de resultar elegido presidente.

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