EEUU fija un arancel del 19% para Indonesia, que eliminará barreras comerciales e invertirá 28.000 millones

Estados Unidos e Indonesia han formalizado un "histórico" acuerdo comercial que confirma un arancel recíproco del 19% para las importaciones procedentes del país asiático, que se compromete a eliminar las barreras comerciales a la práctica totalidad de productos estadounidenses, además de realizar compras e inversiones por valor de unos 33.000 millones de dólares (28.012 millones de euros).

El acuerdo rubricado este jueves por el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, mantiene en el 19% el arancel aplicable a las importaciones procedentes de Indonesia, que había sido rebajado este verano desde el 32% inicialmente implementado por Washington, mientras que para productos seleccionados, incluyendo ciertos productos textiles, se aplicará un arancel recíproco del 0%.

A este respecto, las partes especifican que el arancel recíproco del 0% será aplicable sobre un volumen por especificar de importaciones de prendas de vestir y textiles que se determinará en función de la cantidad de exportaciones de textiles producidos con algodón estadounidense y fibras sintéticas o artificiales procedentes de Estados Unidos.

De su lado, Yakarta se compromete a eliminar las barreras arancelarias en más del 99% de los productos estadounidenses exportados hacia Indonesia en todos los sectores, incluyendo productos agrícolas, productos sanitarios, mariscos, tecnologías de la información y la comunicación, productos automotrices y productos químicos. Además, Indonesia eliminará las restricciones a las exportaciones hacia Estados Unidos de todos los productos industriales, incluidos los minerales críticos.

Asimismo, el país abordará también diversas barreras no arancelarias, como la exención de los requisitos de contenido local para las empresas y los productos originarios estadounidenses; la aceptación de las normas federales de seguridad y emisiones de vehículos motorizados de EEUU; la aceptación de las normas de la FDA para dispositivos médicos y productos farmacéuticos; la eliminación de los "engorrosos" requisitos de certificación y etiquetado; la eliminación de los requisitos previos al envío; y la adopción de medidas para resolver numerosos problemas de propiedad intelectual.

Por otro lado, Indonesia se ha comprometido a unirse al Foro Global sobre Exceso de Capacidad de Acero y a tomar medidas para abordar el exceso de capacidad global en el sector siderúrgico y sus impacto, mientras que los dos países cooperarán para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro, abordar la evasión arancelaria y garantizar controles adecuados a las exportaciones y la seguridad de las inversiones.

En el marco del acuerdo suscrito, Indonesia se compromete a adoptar e implementar una prohibición de las importaciones derivadas del trabajo forzoso y a eliminar las disposiciones de su legislación laboral que restringen a los trabajadores y sindicatos el pleno ejercicio de la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva.

Indonesia llevará a cabo también una inversión de aproximadamente 33.000 millones de dólares en agricultura, industria aeroespacial y energía en Estados Unidos, incluyendo unos 15.000 millones de dólares (12.732 millones de euros) en productos energéticos estadounidenses, junto con la compra de aeronaves comerciales y bienes y servicios relacionados con la aviación por un valor aproximado de 13.500 millones de dólares (11.460 millones de euros), y adquisiciones por más de 4.500 millones de dólares (3.820 millones de euros) en productos agrícolas estadounidenses.

Además, Freeport-McMoRan firmó un Memorando de Entendimiento con Indonesia para extender su licencia minera y expandir sus operaciones en el distrito mineral de Grasberg, la segunda mina de cobre más grande del mundo, lo que generará unos ingresos anuales previstos de 10.000 millones de dólares (8.490 millones de euros) y reforzará aún más las cadenas de suministro estadounidenses de minerales críticos.