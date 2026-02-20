EDF ganó un 26,6% menos en 2025 tras amortización relacionada con una planta nuclear en Reino Unido

Los sobrecostos y demoras en la central nuclear Hinkley Point C incidieron directamente en las cuentas de Électricité de France (EDF), que registró un beneficio neto atribuido de 8.367 millones de euros en 2025, una reducción del 26,6% respecto al año anterior. Según publicó la agencia Europa Press, la energética francesa aplicó un deterioro por 2.500 millones de euros relacionado con el proyecto nuclear británico, considerado uno de los más relevantes en el Reino Unido en las últimas décadas y el primero de este tipo aprobado en el país después de casi 30 años.

Europa Press detalló que los retrasos en la entrada en vigor de Hinkley Point C superaron los 12 meses, y EDF proyecta que el inicio de operaciones se produzca recién en 2030, catorce años después de haber recibido la autorización definitiva para la construcción. El presupuesto estimado para la finalización ascendió a 35.000 millones de libras esterlinas (en términos de 2015), equivalentes a unos 40.000 millones de euros, lo que representa casi el doble de la cifra originalmente prevista cuando se aprobó el plan.

El retraso y los costos adicionales en este importante proyecto influyeron de manera significativa en el resultado general de EDF. Los ingresos totales de la compañía en 2025 llegaron a 113.266 millones de euros, reflejando una reducción del 4,6% frente al ejercicio 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) también mostró un retroceso, al ubicarse en 29.256 millones de euros, es decir, una disminución del 19,2% en el mismo periodo, de acuerdo con los datos recogidos por Europa Press.

El director ejecutivo y presidente de EDF, Bernard Fontana, valoró que el año ofreció “sólidos resultados operativos y financieros”, pese al impacto negativo derivado de Hinkley Point C. Fontana resaltó ante Europa Press que las cuentas reflejan las acciones emprendidas por la compañía para incrementar el desempeño operativo en el largo plazo. Entre los factores positivos señalados se encuentran el aumento en la producción nuclear, niveles récord en generación de energía hidroeléctrica por bombeo y avances en la implementación de la nueva política comercial dentro de la empresa.

Mientras tanto, EDF anticipa que el resultado bruto de explotación de 2026 será robusto, aunque se espera una moderada rebaja en el contexto de precios del mercado en descenso. Las previsiones de la compañía francesa proyectan una producción eléctrica nuclear en Francia de entre 350 y 370 teravatios hora en 2026 y 2027, con un rango para 2028 estipulado entre 345 y 375 teravatios hora, según publicó Europa Press.

El medio indicó también que en julio pasado, el Gobierno británico, en conjunto con EDF, confirmó la decisión de invertir en la construcción de un segundo reactor nuclear denominado Sizewell C. Este anuncio subraya el papel de EDF como un actor principal en el desarrollo nuclear europeo y británico, a pesar de las dificultades financieras y operativas presentadas por proyectos de gran envergadura como Hinkley Point C.

La acumulación de retrasos y el encarecimiento presupuestario en proyectos nucleares representa un desafío relevante para EDF. Europa Press informa que, aunque estas circunstancias afectaron las cifras de 2025, la compañía mantiene un enfoque en reforzar su rendimiento operativo, diversificar su matriz de generación y desarrollar nuevas infraestructuras estratégicas en sus mercados principales.

La información aportada por Europa Press se centra en los impactos financieros que los reveses técnicos y estructurales suponen para la eléctrica francesa, al tiempo que contextualiza los esfuerzos corporativos realizados para sostener la productividad y consolidar su presencia en el sector nuclear europeo, especialmente en el Reino Unido y Francia.