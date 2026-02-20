Bixby se convierte en un agente conversacional para Samsung Galaxy con la actualización One UI 8.5

La actualización One UI 8.5 incorpora en los dispositivos Galaxy de Samsung la versión más reciente de Bixby, incluyendo la función de búsqueda web en tiempo real, disponible inicialmente en Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Según detalló Samsung Electronics, estas novedades forman parte del esfuerzo por facilitar gestiones diarias y permitir que los usuarios puedan realizar consultas y tareas cotidianas a través de comandos expresados en lenguaje natural, sin depender de instrucciones exactas o nombres específicos de configuración.

De acuerdo con el comunicado citado por el medio, esta transformación convierte a Bixby en un agente conversacional, capaz de entender las intenciones de los usuarios y ejecutar acciones en los dispositivos Galaxy de manera más simple y directa. El director de operaciones de Mobile eXperience (MX) Business en Samsung Electronics, Won-Joon Choi, destacó que el objetivo de este rediseño apunta a ofrecer “interacciones más naturales y un control intuitivo del dispositivo, reduciendo la fricción en las tareas cotidianas”.

La compañía informó que los cambios en Bixby incluyen mejoras sustanciales en la comprensión del lenguaje, lo que otorga mayor flexibilidad a la hora de dar instrucciones. Ahora los usuarios pueden pedir, con sus palabras habituales y sin memorizar comandos, acciones como ajustar configuraciones, acceder a servicios o gestionar aplicaciones. Bixby reconoce las solicitudes tal como son expresadas y responde según la intención identificada, lo que según Samsung simplifica el manejo diario de los dispositivos Galaxy.

Además de la capacidad conversacional, Bixby suma la posibilidad de buscar información en internet y presentar los resultados de forma actualizada dentro de la interfaz del asistente. Los usuarios pueden consultar sobre temas variados y recibir respuestas directas en tiempo real, una función pensada para agilizar la obtención de datos sin abandonar el entorno del dispositivo móvil.

Samsung detalló que estas funciones ya se encuentran disponibles con la actualización One UI 8.5 en seis territorios, con el compromiso de expandir el servicio a otros países posteriormente. Según el comunicado oficial difundido a través de la prensa, la compañía subrayó su interés en “brindar a los usuarios de Galaxy un control intuitivo del dispositivo, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para administrar las configuraciones del dispositivo”.

Las innovaciones introducidas en Bixby reflejan el movimiento de Samsung hacia herramientas digitales basadas en inteligencia artificial y asistentes conversacionales, respondiendo a una tendencia que busca facilitar la experiencia de uso y el acceso a la información en los teléfonos inteligentes. Como parte del rediseño, el asistente representa un canal cada vez más central en la interacción entre las personas y sus dispositivos, al absorber y simplificar funciones que anteriormente requerían navegación manual o conocimiento técnico.

El medio también consignó que Samsung reiteró su intención de seguir ampliando la disponibilidad de estas actualizaciones y explorando nuevas formas de que sus usuarios gestionen sus teléfonos con comandos sencillos, adaptados al lenguaje cotidiano y acorde a las necesidades reales en la operativa diaria.