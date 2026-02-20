Bankinter propone a la junta de 26 de marzo un dividendo en efectivo de 545 millones, el mayor de su historia

El consejo de administración de Bankinter ha convocado su junta general de accionistas para el 26 de marzo y someterá a votación la aprobación de un "dividendo histórico" para los accionistas que se situará en 544,9 millones, tras el pago de un dividendo complementario de 0,15 euros brutos por acción, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la entidad va a proponer a la junta el reparto de dicho dividendo complementario de 0,15 euros brutos por acción el próximo 2 de abril con cargo a las cuentas de 2025, lo que supone el pago de 139,2 millones de euros a los accionistas.

Sumando los otros dos pagos de dividendo ordinario ya realizados en junio y diciembre del año pasado, el dividendo total bruto correspondiente al ejercicio 2025 sería, en total, de 0,606 euros por acción.

La cuantía total que abonaría el banco como dividendo con cargo a las cuentas del año pasado se situaría en 544,9 millones de euros, lo que sitúa el 'pay-out' (porcentaje de beneficio que se destina a dividendo) en el 50%.

JUNTA EN FORMATO TELEMÁTICO

Asimismo, la firma también propondrá la reelección de su consejero ejecutivo Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda y de la consejera independiente Teresa Martín-Retortillo Rubio.

En esta ocasión, Bankinter ha indicado que la junta se desarrollará en formato únicamente telemático con el objetivo de "facilitar la participación y el seguimiento de esta convocatoria por parte de todos los accionistas en condiciones equivalentes y garantizando el pleno ejercicio de sus derechos de forma ágil, accesible y segura". Esta iniciativa se enmarca dentro de su proceso de transformación digital y responde, asimismo, a criterios de eficiencia en los recursos de la entidad.

"Está, por otra parte, alineado con las prácticas internacionales de gobierno corporativo más avanzadas en jurisdicciones de referencia como en Estados Unidos y Europa, en las que un número creciente de sociedades cotizadas de primer nivel han adoptado el formato de juntas de accionistas exclusivamente virtuales como estándar de celebración", ha añadido.

PwC VERIFICARÁ LA SOSTENIBILIDAD

Por otra parte, se somete a ratificación la fijación del número de consejeros en 12, número, en cualquier caso, que queda por debajo del máximo aprobado en los estatutos sociales del banco y que está situado en 15 vocales. Por último, el banco propone el nombramiento como verificador de la información sobre sostenibilidad correspondiente a los ejercicios 2026, 2027 y 2028 de Bankinter y su grupo a la consultora PwC.

También se votará la reelección de esta empresa como auditora de las cuentas para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.