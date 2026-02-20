Aviones de EEUU escoltan a varios aparatos de Rusia detectados cerca de Alaska

El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) precisó mediante un comunicado que "esta actividad rusa en la ADIZ de Alaska tiene lugar con regularidad y no se considera una amenaza". De acuerdo con el texto difundido por NORAD, la detección y seguimiento de aeronaves rusas sobre la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska se considera parte de las operaciones habituales, ya que los aviones permanecen fuera del espacio aéreo soberano de Estados Unidos y Canadá.

Según informó NORAD, los hechos ocurrieron el 19 de febrero, cuando el sistema de defensa aeroespacial detectó a dos bombarderos Tu-95S, dos cazas Su-35S y un avión de alerta temprana A-50 operando en la ADIZ de Alaska. En respuesta, la organización destacó el despliegue de dos cazas F-16, dos F-35, un avión de alerta temprana E-3 y cuatro tanqueros KC-135, cuya misión fue interceptar, identificar y escoltar a las aeronaves rusas hasta su salida de la zona de identificación.

El comunicado señaló que en ningún momento las aeronaves militares rusas ingresaron en el espacio aéreo soberano de Estados Unidos ni de Canadá. Según publicó NORAD, todos los aviones involucrados mantuvieron sus trayectorias dentro del espacio aéreo internacional durante todo el episodio.

NORAD, organismo conjunto de Estados Unidos y Canadá encargado de la defensa aeroespacial de América del Norte, detalló que emplea una red de defensa constituida por satélites, radares terrestres y aéreos, además de aviones de combate que permiten detectar y rastrear aeronaves potencialmente hostiles o desconocidas. Esta integración tecnológica facilita, según consignó el propio comando, la identificación temprana y la coordinación de respuestas apropiadas ante cualquier tipo de incursión o aproximación de aeronaves extranjeras.

En el comunicado, NORAD insistió en su capacidad de responder con diferentes opciones defensivas y en su disposición para poner en práctica cualquier medida necesaria para salvaguardar el espacio aéreo norteamericano. Tal como publicó NORAD, la existencia de la ADIZ responde a razones de seguridad nacional, dado que permite identificar y localizar aeronaves extranjeras que se aproximan a zonas sensibles.

Las zonas de identificación de defensa aérea (ADIZ) son áreas delimitadas por cada país de manera unilateral y no están sujetas a tratados internacionales. El medio detalló que estos espacios buscan mejorar los mecanismos de identificación previa de aeronaves y no crean obligaciones internacionales para los aviones que las sobrevolen, incluso si ello pudiera generar tensiones diplomáticas ante la falta de notificación previa de vuelos.

Estados Unidos y otros gobiernos han establecido este tipo de zonas sobre franjas de su territorio y, en ocasiones, más allá del mismo. Tal como puntualizó NORAD, la función principal de la ADIZ reside en fortalecer la seguridad nacional y facilitar la detección anticipada de amenazas potenciales, aunque el sobrevuelo de aeronaves extranjeras no constituye una violación de la soberanía si estas no ingresan en el espacio aéreo propio.

De acuerdo con la información difundida por NORAD, estos episodios se producen con cierta frecuencia. El mando conjunto reafirmó que mantiene la vigilancia constante sobre zonas estratégicas y reiteró que la actividad rusa detectada no supuso una amenaza directa ni requirió la adopción de medidas adicionales de defensa.

El incidente más reciente ilustra el funcionamiento coordinado de sistemas de alerta, reconocimiento e interceptación establecidos por el NORAD y demuestra la aplicación regular de los protocolos de defensa activos. El medio recordó que, en todos estos casos, la respuesta incluye tanto recursos tecnológicos como humanos dedicados a la protección de las fronteras aéreas norteamericanas.

Este tipo de maniobras de aeronaves militares en áreas cercanas a la ADIZ norteamericana, reportó el NORAD, suele formar parte de ejercicios de vuelo o de misiones de patrullaje de largo alcance realizados por fuerzas armadas de otros países y se monitorea siguiendo los procedimientos internacionales habituales de defensa y supervisión.