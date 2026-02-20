Atletas ucranianos boicotearán la apertura de los Paralímpicos por la presencia rusa

Kiev, 20 feb (EFE).- Los atletas ucranianos no participarán en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina, en protesta por la decisión de los organizadores de permitir a seis atletas rusos y cuatro bielorrusos participar en la cita con las banderas de sus países.

Ucrania había anunciado días antes que no enviaría a sus dirigentes a la ceremonia, prevista para el 6 de marzo, por este mismo motivo.

“Hacemos notar que ni los atletas de Rusia ni los de Bielorrusia pasaron el proceso de clasificación para obtener las licencias para participar en los Juegos Paralímpicos en Milán-Cortina”, se lee en un comunicado del Comité Paralímpico Ucraniano publicado este viernes.

El Comité ucraniano vuelve a calificar de “vergonzosa” la decisión de los organizadores de los Juegos de permitir que Rusia y Bielorrusia vuelvan a participar con sus respectivas banderas en la cita.

Después del comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos prohibieron a ambos países participar en estas competiciones bajo sus banderas, permitiendo únicamente la presencia de atletas de estas nacionalidades que competían como neutrales.

Ucrania ya rechazó esta solución de compromiso y ha recibido con indignación que vuelva a admitirse a Rusia y Bielorrusia como países en estos Paralímpicos.

Los ucranianos acusan a los organizadores de traicionar los valores olímpicos, que tienen entre sus prioridades la promoción de la paz, permitiendo la participación de países que han empezado una guerra.

Bielorrusia es el aliado más estrecho de Rusia y colabora con el Kremlin en la guerra contra Ucrania.

Kiev ya tuvo otro encontronazo con el Comité Olímpico Internacional (COI) recientemente por la expulsión de los Juegos Olímpicos de Invierno por la descalificación de un atleta ucraniano que había insistido en competir con un casco decorado con imágenes de deportistas que han muerto en la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania.

El COI justificó su decisión en que la exhibición de esas imágenes habría supuesto una violación de la prohibición de exhibir mensajes políticos en las pruebas.